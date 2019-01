24 Stunden zu schwimmen, das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Für Michael Ernst hingegen scheint es keine schwere Kunst zu sein. Der 55-jährige Havixbecker, erfahrener Triathlet, aktiver Tennisspieler für den TC Havixbeck und auch Schwimmwart des SC Coesfeld, war in den vergangenen vier Austragungen des 24-Stunden-Schwimmens in Coesfeld stets schnellster Mann der Wertung. Neulich stand dieses Event wieder an.

Zwar schaffte Ernst mit 43,95 Kilometern die nach 2017 zweitbeste Leistung – aber der 17-jährige Marc Hetfeld aus Lette schaffte mit 48 Kilometern eine größere Distanz. „Mit dieser Leistung war ich sehr, sehr zufrieden“, resümierte Ernst dennoch froh.

Insgesamt 13 Teilnehmer nahmen an dem Wettstreit teil, von 15 Uhr bis 15 Uhr galt es, im Coe-Bad in Coesfeld so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Der vielleicht entscheidende Unterschied beider Athleten: Hetfeld, sowieso momentan einer der schnellsten Schwimmer der Region, machte viele Pausen, schwamm aber, wenn er im Wasser war, deutlich schneller. Ernst schwamm praktisch dauernd, nur von Essenspausen unterbrochen, aber dafür langsamer.

„Obwohl 24 Stunden zu schwimmen äußerst anstrengend ist, möchte ich im nächsten Jahr wieder teilnehmen. Vielleicht klappt dann ja mal die 50 Kilometer-Marke“, greift Ernst auch im kommenden Jahr wieder voll an.