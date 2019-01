Die Ausgangslage zum Start in die Rückrunde ist eindeutig: Als krasser Außenseiter gastieren die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck am Samstag (26. Januar) um 17.45 Uhr bei der TG Hörste. Die Schwarz-Weißen nehmen zur Saison-Halbzeit den zwölften und damit drittletzten Platz ein. Auf der anderen Seite darf sich das Team aus Ostwestfalen als Tabellenzweiter noch berechtigte Hoffnungen auf den Sprung in die Verbandsliga machen.

Während sich die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff am vergangenen Sonntag souverän für das Final Four des Kreises Münster qualifizierten, gewann die TG Hörste 48 Stunden zuvor das Nachholspiel beim Vorletzten 1. HC Ibbenbüren mit 31:25. Vor heimischem Publikum verlor der Titelmitfavorit lediglich gegen den Liga-Primus TuS Brockhagen (18:19). Die übrigen sechs Begegnungen wurden gewonnen. Die Havixbecker Auswärtsbilanz hingegen ist ausbaufähig: Sieben Spiele – sieben Niederlagen.

Gemischte Gefühle

Mit gemischten Gefühlen denkt der SWH-Coach an das Hinspiel zum Saisonstart zurück. In der Baumberge-Sporthalle lag lange Zeit eine Überraschung in der Luft. 20 Minuten vor dem Ende führte die Langhoff-Sieben noch mit 21:19. Am Ende jedoch behaupteten sich die Gäste knapp (28:27). „Einen Punkt hätten wir damals durchaus verdient gehabt“, erinnert sich Langhoff. „Hörste befand sich am Rande einer Niederlage. Am Ende fehlte, wie schon so oft in dieser Spielzeit, die notwendige Cleverness.“

„ Wir sind mittlerweile variabler aufgestellt und können, je nach Spielverlauf, mit einer zweiten Abwehrformation agieren. Wir sind mittlerweile variabler aufgestellt und können, je nach Spielverlauf, mit einer zweiten Abwehrformation agieren. “ Tom Langhoff

Am Sonnabend unternehmen die Habichte den nächsten Versuch, dem Favoriten ein Bein zu stellen. „Wir sind mittlerweile variabler aufgestellt und können, je nach Spielverlauf, mit einer zweiten Abwehrformation agieren.“ Ob dies jedoch gegen eine, so Langhoff, „gestandene Landesliga-Truppe, die technisch sehr sicher ist und seit Jahren in der oberen Tabellenhälfte zu finden ist, reicht, bleibt abzuwarten“.

Personal wird dünn

Die personelle Situation vor dem 14. Spieltag bezeichnet Langhoff als „mau, aber nicht aussichtslos.“ Neben den länger verletzten Jonas Lügering, Joshua Schmidt, Moritz Stumpe und Florian Mühlenkamp fehlt in Hörste auch Johannes Beumer. Der Rückraumspieler hatte sich beim Pokal-Turnier eine Gesichtsverletzung zugezogen und bekommt erst am Montag die Fäden gezogen. Immerhin kehrt Julian Steens in den Kader zurück. „Wir suchen das Heil im Angriff und wollen schnell nach vorne spielen“, verrät Langhoff. „Außerdem müssen unsere Fehler minimiert werden.“