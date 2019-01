„Wenn wir sagen, wir wollen nur unter die ersten Fünf, dann kauft uns das doch keiner ab.“ Wo David Bussmann recht hat, hat er recht. Am Samstag (26.1.) starten die B-Liga-Fußballer von SW Havixbeck in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Auch am Samstag steht die Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft an. Es wartet ein arbeitsreicher Tag auf die Habichte. Doch von nichts kommt bekanntlich nichts – und sie haben sich schließlich einiges vorgenommen.

„Wir wollen den zweiten Platz schon absichern“, sagt Bussmann, Teil des Havixbecker Trainertrios. Zwar stehen die Habichte in der Kreisliga B1 auf dem Platz an der Sonne, aber der ärgste Verfolger SC Münster 08 II hängt ihnen mit einem Zähler Rückstand und einer Partie weniger im Nacken.

Monat der Entscheidung

Spätestens Ende März, wenn SWH gegen BG Gimbte (Tabellendritter), den SC Sprakel (Vierter) und eben 08 gekickt hat, dürfte klar sein, wo die Reise hingeht. Damit der Monat der Entscheidung gut verläuft, sind fünf Testspiele angesetzt. Der Kracher kommt dabei ganz zum Schluss: Der Westfalenligist TuS Hiltrup reist am 23. Februar nach Havixbeck. (wir berichteten )

Aushaltbare Qualen

Am Samstag um 13.30 Uhr bitten Bussmann und Co ihre Mannen aber erst einmal zum Trainings-Aufgalopp. Hauptsächlich mit Ball, „es wird nicht stumpf gelaufen bei uns“, verspricht Bussmann aushaltbare Qualen.

Um 16.13 Uhr steht dann das erste Match bei den HKM in Nienberge auf dem Plan. Es geht gegen den SC Gremmendorf, Teutonia Coerde und den FC Münster. Bei erfolgreicher Qualifikation würde es am Sonntag (27.1.) um 14 Uhr in Nienberge mit der Endrunde weitergehen. Im Kader stehen beispielsweise Chris Bauerbach oder Benit Krasniqi.