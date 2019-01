GS Hohenholte holt sich den Pott

Ralf Zenkers Auftrag war eindeutig. „Wenn man irgendwohin fährt, möchte man ja auch gewinnen“, hatte der Coach des Fußball-A-Ligisten GS Hohenholte vor der Hallenkreismeisterschaft in Nienberge erklärt. Und sein Team setzte den Plan in die Tat um: Es ist seit Sonntagnachmittag tatsächlich Hallenkreismeister.

Heiko Walters, Zenkers rechte Hand und am Sonntag Chef vom Dienst, war völlig von den Socken. „Die Mannschaft hat auch mich überrascht. Engagement, Zweikampfverhalten, Spielverständnis – das war alles da“, freute er sich wie ein Schneekönig. Ein wenig fertig mit der Welt war er aber auch. Sein Team machte es auf die knappe Tour.

Überzeugten auch beim Budenzauber: Die Spieler des B-Ligisten SW Havixbeck. Foto: Heimspiel/Fabian Renger

Schon in der Zwischenrunde am Samstag machte die Truppe den Endrunden-Einzug erst im letzten Gruppenspiel mit einem 3:0-Erfolg gegen Saxonia Münster dingfest. Am Sonntag ein ähnliches Bild: Auch hier brauchte die Truppe im letzten Gruppenspiel gegen Davaria Davensberg zumindest einen Zähler. Die Partie endete 3:1. Ein souveräner Auftritt. Im Halbfinale gegen den 1. FC Gievenbeck kickte Hohenholte richtig clever und siegte wieder 3:1. Walters beobachtete „eine Steigerung von Spiel zu Spiel. Jeder ist für jeden eingestanden.“

Das galt auch für das Finale. Mit großem Tatendrang drehten Lutz Marquardt (2) und Mario Boonk die Führung des Finalkontrahenten Westfalia Kinderhaus. Der Titel war quasi eingetütet, ehe Kinderhaus noch in den letzten 46 Sekunden zweimal zuschlug und die Entscheidung somit vom Punkt fallen musste. Hier wurden die beiden Boonks zu den Helden. Keeper Yannick parierte einen Kinderhauser Neunmeter, Feldspieler Mario verwandelte den entscheidenden zum 6:5. GSH, das beinahe gar nicht erst angetreten wäre (wir berichteten), war plötzlich Kreismeister. Sachen gibt‘s.

Wenige Kilometer weiter in Havixbeck war man mit dem Abschneiden ebenfalls zufrieden. „Wir haben an allen Tagen gut gespielt. Das fand ich auch deshalb beachtlich, da wir vorher nicht in der Halle trainiert hatten“, berichtete SWH-Trainer Jens Könemann.

In die Gruppe C der Zwischenrunde starteten die Habichte mit einem 1:1 gegen Teutonia Coerde. Es folgten Siege gegen den SC Gremmendorf (3:2) und den FC Münster 05 (3:0). Mit sieben Punkten auf dem Konto kam das Team aus den Baumbergen damit als Gruppenerster weiter.

In die Endrunde starteten die Schwarz-Weißen mit einem 3:2-Erfolg über Davaria Davensberg, ehe man sich im Ortsduell gegen GS Hohenholte mit einem 2:2 begnügen musste. Im letzten Gruppenspiel gegen Kinderhaus hätte Havixbeck bereits ein Punkt zum Einzug ins Halbfinale gereicht. Doch die Westfalia ging schnell mit 2:0 in Führung und setzte sich schließlich mit 5:1 durch. „Die beiden Treffer in der Anfangsphase haben uns das Genick gebrochen. Wir mussten dadurch dem Rückstand hinterherlaufen und kassierten noch mehr Gegentreffer“, zuckte Könemann mit den Schultern. Wichtig war für ihn am Ende das, was sich alle Trainer beim Budenzauber besonders wünschen: „Es hat sich niemand verletzt.“