Ungesunde Erinnerungen für SW Havixbeck an Westfalia Kinderhaus

Wenn sich Tom Langhoff an den 15. September 2018 und das an diesem Abend stattgefundene Auswärtsspiel gegen Westfalia Kinderhaus erinnert, bekommt der Trainer des Handball-Landesligisten SW Havixbeck weiterhin einen erhöhten Blutdruck. Riesengroß war bei dem Coach die Enttäuschung nach der 19:33-Klatsche. „Die Einstellung passte überhaupt nicht und die Leistung war katastrophal.“

Die Schwarz-Weißen wollen sich für den damals praktizierten Auftritt revanchieren und das Rückspiel am morgigen Sonntag in der Baumberge-Sporthalle für sich entscheiden. „Wir müssen mannschaftlich geschlossen auftreten und bauen wieder auf unsere lautstarken Fans, die uns hoffentlich erneut den Rücken stärken“, so Langhoff.

Keine leichte Aufgabe

Doch die Aufgabe wird nicht einfach, denn durch vier Siege in Serie verbesserte sich die Westfalia in der Tabelle auf den dritten Tabellenplatz. Zuletzt wurde der Aufsteiger Vorwärts Gronau vor eigenem Publikum nach einem zwischenzeitlichen 7:12-Rückstand mit 31:25 bezwungen. Kinderhaus verfügt nach dem TV Friesen Telgte über den zweitstärksten Angriff der Liga und erzielte mit 393 Treffern lediglich ein Tor mehr als der Vorletzte aus Havixbeck. In dieser Woche verlängerte erst Westfalias Coach Sebastian Dreiszis um ein weiteres Jahr.

Das Warten auf den ersten Punkt

Die Langhoff-Sieben wartet im Kalenderjahr 2019 noch auf den ersten Punktgewinn, spielte aber bislang auch zweimal auswärts gegen die SpVgg. Hesselteich (24:28) und TG Hörste (30:34). Die Bilanz vor den eigenen Fans kann sich mit vier Siegen und nur zwei Niederlagen durchaus sehen lassen. Kinderhaus bringt es auf eine Auswärtsbilanz von 6:6 Punkten.

„Starke Einzelspieler“

„Wir treffen auf eine Mannschaft, die über starke Einzelspieler verfügt und hart in der Deckung arbeitet“, erzählte der Havixbecker Coach seinen Spielern in dieser Woche beim Training. Da kommt es alles andere als gelegen, dass sich die personelle Situation bei den Habichten weiter verschlechtert hat. Christopher Wiesner zog sich in Hörste einen Kapselriss im Finger zu und fällt die nächsten Wochen aus.

Beumer wird nochmals fehlen

Bei Johannes Beumer wurden die Fäden aus der Lippe zwar gezogen, „doch sah das am Dienstag noch nicht so gut aus. Er wird uns gegen Kinderhaus nochmals fehlen.“ Die Ausfälle von Wiesner sowie Beumer bezeichnet Langhoff als „herbe Rückschläge.“ Viele Alternativen stehen dem SWH-Coach nicht zur Verfügung, da auch Moritz Stumpe, Joshua Schmidt, David Weiper sowie Florian Mühlenkamp unverändert verletzungsbedingt fehlen.

Anwurf ist am Sonntagabend um 18 Uhr.