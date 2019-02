Die Überraschung lag in der Luft, doch am Ende setzte sich der Favorit durch: Die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck konnten den Heimvorteil gegen den Tabellendritten Westfalia Kinderhaus nicht nutzen und kassierten wie schon im Hinspiel eine Niederlage. Das Team von Trainer Tom Langhoff unterlag am Sonntagabend mit 28:31 (12:13) und bleibt unverändert auf dem vorletzten Platz.

Nicht wach genug im Kopf

„Wir hatten es heute selbst in der Hand, die zwei Punkte in Havixbeck zu behalten“, bilanzierte der SWH-Coach nach einer hitzigen sowie umkämpften Begegnung. „Leider standen wir uns oft selbst im Weg und waren in den entscheidenden Situationen nicht wach genug im Kopf.“ Außerdem habe das Langhoff-Team in wichtigen Phasen nicht gut verteidigt. „Vorne waren wir häufig zu pomadig und haben nicht entschlossen genug die Lücke zum Torabschluss gefunden.“

Spannendes Nachbarschaftsduell

Die Zuschauer sahen ein bis zuletzt sehr spannendes Nachbarschaftsduell, in dem die Gäste zunächst den besseren Start erwischten und nach neun Minuten mit 5:3 in Führung lagen. Doch die Langhoff-Sieben kam immer besser in die Partie und erarbeitete sich nach einem starken Zwischenspurt einen 11:9-Vorsprung.

Havixbeck hat das Pech, wo Kinderhaus Glück hat

In doppelter Überzahl gelang es jedoch nicht, erfolgreich nachzulegen. David Brinkgerd warf über das Tor und Frederick Leusmann traf nur den Außenpfosten. „Kinderhaus hat einen Lauf und zudem das notwendige Quäntchen Glück im Abschluss“, beobachtete Langhoff. „Bei uns schlägt ein Ball nach doppeltem Pfostenwurf ein, während wir vorne nur das Aluminium und nicht das Tor treffen.“

„ Es wurden zu viele eigene Fehler produziert Es wurden zu viele eigene Fehler produziert “ Tom Langhoff

Trotzdem hatten SWH auch im zweiten Abschnitt immer noch die Möglichkeit zu gewinnen, doch ein zwischenzeitlicher 19:17-Vorsprung nach 40 Minuten wurde noch aus der Hand gegeben. „Es wurden zu viele eigene Fehler produziert“, ärgerte sich Langhoff.

SWH: Wittenberg, Cassens – M. Beumer (10), J. Beumer (9), Frieling (3), C. Mühlenkamp (3), Brinkgerd (1), Wiesner (1), Steens (1), Leusmann, Lepke, L. Stumpe