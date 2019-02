Aluminium raubt SW Havixbeck den Nerv

So unterschiedlich kann die Gemütslage nach einem Spiel sein. Auf der einen Seite feierte Handball-Landesligist Westfalia Kinderhaus am Sonntagabend in der Baumberge-Sporthalle jubelnd und lautstark den 31:28-Auswärtssieg, während die Akteure von SW Havixbeck sichtlich enttäuscht auf der Bank saßen und ins Leere starrten.

SW Havixbeck verliert gegen Westfalia Kinderhaus 1/20 Foto: Marco Steinbrenner

„Der Spielverlauf spiegelt die Tabellensituation wieder“, merkte SWH-Trainer Tom Langhoff an. Die Schwarz-Weißen hatten als Vorletzter einige gute Möglichkeiten, den fünften Heimsieg der Saison zu feiern. Dazu kam es jedoch nicht, da der Drittplatzierte mit dem notwendigen Selbstvertrauen und dem dazu gehörigen Quäntchen Glück den fünften Erfolg in Serie unter Dach und Fach brachte.

„Der Kopf hat mal wieder eine ganz entscheidende Rolle gespielt“, merkte Neuzugang Lovis Stumpe an. „Wir hatten den Gegner im Griff , nutzten im Angriff die Chancen allerdings nicht konsequent genug.“ Immer wieder scheiterten die Habichte an Latte oder Pfosten und gaben so zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führungen noch aus der Hand. „Das Aluminium hat uns den Nerv geraubt“, urteilte Christian Mühlenkamp . Torhüter Jesse Wittenberg sprach von einer „ärgerlichen Niederlage“.

Der Kampf um den Klassenerhalt ist und bleibt sehr spannend. Insgesamt sieben Mannschaften sind involviert. Zwischen dem Tabellenachten Vorwärts Gronau und dem Vorletzten SW Havixbeck liegen gerade einmal vier Zähler. „Die Stimmung und Leistung ist da, sodass wir uns nicht nervös machen müssen“, stellt Mühlenkamp klar. Der Rechtsaußen weiß allerdings auch ganz genau, dass am kommenden Sonntag (10. Februar) beim Schlusslicht Spvg. Steinhagen II nicht verloren werden darf. „Das ist ein Vier-Punkte-Spiel“, ergänzt Wittenberg. Der erste Auswärtssieg im achten Anlauf ist Pflicht.

Die personelle Situation im Havixbecker Lager ist weiter angespannt – eine Besserung kurzfristig nicht in Sicht. Jonas Lügering bekommt nach seinem Mittelhandbruch am Mittwoch den Gips ab. „Mal schauen, wann ich wieder so weit bin“, sagt der Rückraumspieler. Joshua Schmidt hat seine Knieprobleme überwunden und nimmt seit der vergangenen Woche wieder am Mannschaftstraining teil. Das Eigengewächs rechnet mit einer Rückkehr „in circa zwei Wochen“.