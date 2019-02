„Das war eine gute Einheit gegen einen richtig starken Gegner“, bilanzierte Ralf Zenker , Trainer der Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte, nach dem 2:2 (0:1)-Unentschieden gegen den ambitionierten A-Ligisten 1. FC Nordwalde . Für die Gelb-Schwarzen war die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz der Flothfeld-Sportanlage in Havixbeck der erste Test im Hinblick auf den Start in die Rückrunde am 24. Februar an gleicher Stelle gegen den SV Herbern II. Die eigentlich für den 17. Februar bei der Warendorfer SU II vorgesehene Partie wurde auf den 2. März verschoben.

„Nach unserer ersten Trainingseinheit am 17. Januar konnten wir uns anschließend witterungsbedingt nur in der Soccerhalle, im Fitnessstudio oder mit Ausdauerläufen fit halten“, verrät Zenker. „Dafür hat die Mannschaft heute gut dagegengehalten und während der 90 Minuten nicht abgebaut. Ich bin zufrieden.“ Der Hohenholter Coach nutzte das Freundschaftsspiel auch dazu, den noch A-Jugendlichen Paul Bay zu testen. Das Eigengewächs durfte 30 Minuten in der Innenverteidigung spielen „und hat seine Sache gut gemacht“. Der 18-Jährige ist für den Kader in der Saison 2019/2020 vorgesehen.

Für die Gäste war der Vergleich mit den Zenker-Schützlingen bereits das dritte Testspiel. „Nordwalde ist eine eingespielte Truppe, die immer wieder am Aufstieg schnuppert.“ Fünf Minuten vor der Pause erzielte das Team aus dem Kreis Steinfurt durch Jannik Soller die Führung. Nur sieben Minuten nach dem Wechsel traf Fabian Zeller mit einem gekonnten Drehschuss aus 22 Metern zum 1:1-Ausgleich. Julian Schoo brachte in der 76. Minute Nordwalde erneut in Front, doch wiederum Zeller war es fünf Minuten vor dem Abpfiff, der nach einer Flanke von Leon Marquardt aus sieben Metern zum 2:2-Endstand zur Stelle war.

Nach einer Trainingseinheit am Freitag (8. Februar) steht für die Zenker-Kicker am Sonntag um 13 Uhr beim B-Ligisten FC Galaxy Steinfurt das nächste Testspiel auf dem Programm.