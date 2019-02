Vier-Punkte-Spiel für SW Havixbeck

An den 23. September 2018 kann sich Tom Langhoff noch ganz genau erinnern. Der Trainer des Handball-Landesligisten SW Havixbeck feierte am dritten Spieltag mit seiner neuen Mannschaft den ersten Sieg und bezwang in der Baumberge-Sporthalle die Spvg. Steinhagen II mit 33:27. Am Sonntag (10. Februar) stehen sich beide Mannschaften – diesmal in Ostwestfalen – ab 15 Uhr erneut gegenüber.

Die Partie ist am 16. Spieltag das Kellerduell schlechthin, denn die Gastgeber besitzen mit 4:26 Punkten die rote Laterne als Schlusslicht. Vier Zähler mehr haben die Schwarz-Weißen als Vorletzter auf ihrem Konto stehen.

Der SWH-Coach bezeichnet die Partie gegen die Verbandsliga-Reserve als ein „Vier-Punkte-Spiel“. Die Aufstellung der Gäste wird auch weiterhin, so Langhoff, „eine große Wundertüte“ sein. Max Beumer verletzte sich am vergangenen Sonntag bei der 28:31-Heimniederlage gegen den Tabellendritten Westfalia Kinderhaus am Daumen und konnte in dieser Woche nicht trainieren. Ob der Rückraumspieler in Steinhagen auflaufen wird, ist fraglich. Gleiches gilt für Christopher Wiesner, der sich eine Woche zuvor bei der TG Hörste (30:34) eine Kapselverletzung zuzog und die Kinderhaus-Begegnung nur aufgrund eines starken Verbandes am Finger bestreiten konnte.

Trotzdem blickt Tom Langhoff dem Abstiegsduell zuversichtlich entgegen. Bei der Nachbesprechung am vergangenen Dienstag stellte der Havixbecker Coach noch einmal heraus, „dass wir alles selbst in der eigenen Hand haben. Das ist nur eine mentale Sache.“ Auch wenn gegen Westfalia Kinderhaus die Überraschung ausblieb, „haben wir den Favoriten lange Zeit geärgert und eine gute Leistung gezeigt“.

Darauf wollen die Schwarz-Weißen aufbauen und erneut gegen das Schlusslicht gewinnen. „Steinhagen liegt uns von der Spielanlage“, sagt Tom Langhoff. „Beim ersten Aufeinandertreffen hatten die Jungs richtig Lust und ließen sich durch unsere Zuschauer antreiben.“ Auf die Unterstützung des Havixbecker Anhangs wird die Langhoff-Sieben am Sonntag voraussichtlich nicht bauen können. „Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden“, sagt der SWH-Coach vor der „total wichtigen Begegnung“.