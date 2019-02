Den entscheidenden Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Mika Retzlaff sechs Sekunden vor Schluss. Die Schwarz-Weißen hatten anschließend sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich, doch spielten die Schiedsrichter nicht mit.

Nach einem, so der SWH-Coach, „klaren Foul“ an Kapitän Frederick Leusmann , entschieden die Unparteiischen nicht auf Siebenmeter, sondern sahen ein Stürmerfoul. „Das war eine Fehlentscheidung und war das i-Tüpfelchen auf das Kellerduell“, berichtete Langhoff . Die Habichte warten damit auch nach der achten Begegnung in der Fremde weiterhin auf den ersten Auswärtspunkt und bleiben Vorletzter.

Im Kampf um den Klassenerhalt bleibt es nach Ansicht des Havixbecker Übungsleiters auch weiterhin sehr spannend. „Welche beiden Teams in die Bezirksliga absteigen, wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden. Da bin ich mir sicher.“ Der ehemalige Zweitligaspieler blickt trotz der knapp verlorenen Partie in Ostwestfalen unverändert positiv in die Zukunft. „Es sind noch sechs Spiele zu absolvieren. Ich mache mir vor keinem Gegner in die Hose. Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen.“

In Steinhagen lagen die Hausherren ständig vorne. Während der 60 Minuten ging die Langhoff-Sieben nicht einmal in Führung. „Der Kampfgeist ist da, denn die Jungs ackern und holen immer wieder Rückstände auf.“ Trotzdem habe es das SWH-Team einmal mehr nicht geschafft, „den Bock umzustoßen. In den entscheidenden Situationen agieren die Jungs zu ängstlich und produzieren zu viele individuelle Fehler.“

Außerdem schwächte sich der Gast in den letzten zehn Minuten durch einige Zeitstrafen selbst. Fünf Minuten vor Schluss musste zudem Christian Mühlenkamp aufgrund einer Fußverletzung vom Feld. „Christian hat sich selber ausgewechselt. Das kommt nicht häufig vor, denn er ist immer heiß und will spielen“, so sein Trainer.

SWH: Cassens, Wittenberg – Wiesner (5), J. Beumer (4), M. Beumer (4), C. Mühlenkamp (4), Schmidt (4), Brinkgerd (3), Frieling (2), Leusmann (1), Lepke, Steens, L. Stumpe