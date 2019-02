Der Platzherr führte nach zwei Treffern (33., 42.) bereits zur Pause mit 2:0. Frederik Fechner hatte zuvor bei einem Pfostenschuss Pech gehabt (30.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC in der 58. Minute auf 3:0. Leon Marquardt konnte mit seinem Tor in der 73. Minute wenigstens noch Ergebniskosmetik betreiben. „Wir hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch haben wir heute viele falsche Entscheidungen getroffen. Außerdem kamen wir nie in die Zweikämpfe“, war Walters enttäuscht.

Noch ein Mal überprüfen die Gelb-Schwarzen vor dem Saisonstart ihre Form: Am Mittwoch empfängt Hohenholte dazu um 19.45 Uhr den SV Langenhorst-Welbergen.