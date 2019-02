Havixbecker erwarten gegen Werther einen harten Kampf

Für die Schwarz-Weißen wird es als Tabellenvorletzter Zeit, die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Der letzte Sieg datiert vom 16. Dezember 2018 gegen den SC Münster 08 (37:30). Anschließend gab es vier Niederlagen in Serie – zuletzt am vergangenen Samstag kurz vor dem Abpfiff beim Schlusslicht Spvg. Steinhagen II (27:28). Aber auch der Gast aus Werther ist aktuell nicht in Bestform. Nur drei Zähler holte er aus den zurückliegenden sieben Spielen. Für den zweitschwächsten Angriff und die drittbeste Abwehr der Liga ging es runter auf Rang sieben.

„Giftig und gallig“

Das Hinspiel gegen den TV Werther hat gezeigt, wie abhängig das Spiel der Ostwestfalen von Fynn Huxohl ist. Der Mittelmann sei, so Langhoff , „sehr schnell, agil und hat seine Stärken in Eins-gegen-Eins-Situationen. Das müssen wir besser als noch im Hinspiel in den Griff bekommen.“ Damals war Huxohl gleich zehnmal erfolgreich. Die Spielweise des nächsten Gegners bezeichnet der Havixbecker Übungsleiter als „giftig und gallig. Werther hat sehr bissig gegen uns gespielt. Trotzdem hatten wir gute Möglichkeiten zum Sieg.“

Am Sonntag setzt Tom Langhoff wieder auf die Karte „Heimvorteil“ und den lautstarken Anhang. Personell hat sich die Situation nicht großartig verändert. Christopher Wiesner sowie Max Beumer sind weiterhin an der Hand verletzt, sollen aber mit Tapeverbänden auflaufen. Ein Fragezeichen befindet sich dagegen hinter dem Einsatz von Christian Mühlenkamp. Der Rechtsaußen zog sich in Steinhagen eine Fußverletzung zu und konnte am Dienstag nicht trainieren.

Apropos Steinhagen: Bei der Verbandsliga-Reserve feierte Joshua Schmidt nach monatelanger Verletzungspause ein vielversprechendes Comeback. Das SWH-Eigengewächs traf aus dem linken Rückraum gleich fünfmal. „Joshua hat ein super Spiel gemacht“, freute sich auch sein Coach.