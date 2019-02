Gegen den A-Ligisten Brukteria Rorup kamen die Gastgeber nach einem 0:3-Rückstand zurück und gewannen letztendlich noch klar und deutlich mit 7:3 (2:3).

Die erste Viertelstunde verlief für die Habichte dabei alles andere als optimal. Aus drei individuellen Fehlern machte die Brukteria gleich drei Tore und führte so schon nach 13 Minuten mit 3:0. Doch in der Folge fanden die Havixbecker immer besser in die Partie. In der Defensive standen sie von nun an sicher und ließen in der Offensive den Ball effektiv durch die eigenen Reihen laufen. Eingeläutet wurde die Aufholjagd schließlich durch Johannes Franke , der in der 27. Minute auf 1:3 verkürzte. Nur vier Minuten später lenkte der Roruper Manuel Peter den Ball nach einer gefährlichen Flanke von Tobias Harke ins eigene Gehäuse – nur noch 2:3 (31.).

Im zweiten Durchgang beherrschten die Schwarz-Weißen dann endgültig das Spielgeschehen und erspielten sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Jonas Maximilian Hehn wusste davon gleich zwei zu nutzen und brachte seine Elf mit Treffern in der 55. und 69. Minute erstmals in Führung. Rorup kam zu diesem Zeitpunkt kaum noch gefährlich vor das SWH-Tor. Ein Doppelpack von Tobias Harke (70./81.) und ein weiterer Treffer von Johannes Franke schraubten das Ergebnis letztendlich weiter in die Höhe.

Abgesehen von der Anfangsphase war SWH-Trainer Thorsten Wietholt folglich rundum zufrieden: „Das war heute insgesamt ein richtig guter Test, in dem wir gezeigt haben, dass wir auch nach einem 0:3 noch zurückkommen können.“