Nach der Heimpleite sucht SW Havixbeck nach den Ursachen

„Die Stimmung ist jetzt natürlich sehr bescheiden“, verriet Frederick Leusmann , der seit Wochen für den am Knie verletzten David Weiper die Kapitänsbinde des Handball-Landesligisten SW Havixbeck trägt, unmittelbar nach dem Abpfiff. „Aktuell habe ich noch keine Erklärung dafür, wie wir das Spiel noch aus der Hand geben konnten.“ Mit 24:20 hatten die Schwarz-Weißen am Sonntagabend in der Baumberge-Sporthalle gegen den TV Werther in Führung gelegen. Zwölf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen. Am Ende stand eine äußerst schmerzhafte 26:28-Niederlage auf der Anzeigetafel.

SW Havixbeck verliert gegen den TV Werther

SW Havixbeck verliert gegen den TV Werther

„Vielleicht war der Druck zu hoch“, suchte Leusmann krampfhaft nach einem Grund für die fünfte Pleite in Serie. „Wir haben gekämpft, in der ersten Halbzeit einen frühen Rückstand aufgeholt und die Partie bis zur Pause ausgeglichen gestaltet.“ Trotzdem ging es mit einem 12:13-Rückstand in die Kabine. „Wir haben in der ersten Viertelstunde einfach zu viele gute Chancen liegen gelassen.“

Im zweiten Abschnitt spielten sich die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff dann in einen Rausch. Die Fans stärkten dem Tabellenvorletzten den Rücken. Es deutete alles auf den fünften Saisonsieg hin, als aus dem Nichts der Bruch kam. „Natürlich haben wir eine sehr junge Mannschaft, die keine Erfahrung mit dem Abstiegskampf hat“, sagte der Rechtsaußen.

Der Havixbecker Coach saß auch noch einige Minuten nach der Schlusssirene fassungslos auf der Bank. „Wir müssen uns alles hart erarbeiten“, erklärte Langhoff und ergänzte: „Abgerechnet wird nach 60 Minuten. Leider haben wir in vielen wichtigen Situationen häufig die falschen Entscheidungen getroffen.“

In der Schlussphase konnten die Gastgeber zudem nicht mehr zulegen. „Die konditionellen Probleme rühren daher, dass einige Spieler aufgrund von Verletzungen und beruflichen Verpflichtungen nicht regelmäßig trainieren können.“

Getreu dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ soll am nächsten Samstag (23. Februar) beim TV „Friesen“ Telgte der nächste Versuch unternommen werden, endlich auswärts zu punkten. „Dass wir dort nicht mit breiter Brust auflaufen werden, dürfte jedem klar sein“, so Leusmann. Die gute Leistung beim Sieg im Hinspiel sollten allerdings Mut machen.