Voltigierer des RV Havixbeck-Hohenholte siegen in Handorf

Beim Turnier um die Jugendstandarte der Stadt Münster in Handorf war am vergangenen Wochenende auch der RV Havixbeck-Hohenholte mit vier Mannschaftsreitern vertreten. Außerdem nahm die Voltigiermannschaft des Vereins teil, da im Rahmen des Jugendturniers auch die Stadtmeisterschaften der Voltigierer ausgetragen werden.

Die Voltigierer aus den Baumbergen hatten sich vor dem Wettkampf eigentlich nichts ausgerechnet. Umso erfreuter waren die Havixbeckerinnen, dass am Ende der Stadtmeisterschaft für sie der Meistertitel heraussprang.

In ihrer Abteilung starteten vier konkurrierende Gruppen aus Hiltrup, Haus Getter und Sprakel. Zufrieden waren die Mädchen um Trainer Michael Beckmann und Pferd Pluto nach der ersten Teilprüfung, der Pflicht, mit der gezeigten Leistung. Da die neu einstudierte Kür erst kurz vor dem Turnier fertiggestellt werden konnte und im Abschlusstraining noch nicht alles glatt gelaufen war, waren die Voltigierer vor ihrem Einlaufen in den Zirkel mehr als üblich aufgeregt. Das Havixbecker Team ging das Risiko aber ein und wurde für den Mut belohnt: Das Richtergremium vergab für die gelungene Vorstellung Bestnoten. Die leistungsstärkere Mannschaft aus Hiltrup und das Team Haus Getter konnten die Havixbeckerinnen bei der Platzierung knapp auf die Plätze zwei und drei verweisen. Nele Welling, Lena Zahlten, Märle Fellerhoff, Franziska Singer, Agnes Richter, Sophy Schippmann, Johanna Alfert, Leonie Schwarzer und Finnja Weiguny nahmen somit hoch erfreut die Siegerschärpe mit dem Pokal entgegen.

Beim Jugendturnier in Handorf präsentierten sich auch die Havixbecker Reiter in guter Form. Am ersten Tag belegte Jaane Humpohl mit Lexus in einem A**-Springen nach strafpunktfreier Vorstellung den dritten Platz. Birga Marieke Steeneck platzierte sich in dieser Prüfung mit ihrem Pferd Vinzenzo direkt dahinter auf Rang vier. Auch dieses Duo blieb ohne Fehler. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung platzierte sich Pia Deipenbrock nach strafpunktfreier Runde mit Bottas auf Rang sieben. In einer A*-Dressur wurde das Paar zudem mit der Wertnote 6,9 Sechster.

Beim Wettkampf um die Jugendstandarte der Stadt Münster startete auch eine Mannschaft des RV Havixbeck-Hohenholte. Für das Team von Trainerin Johanna Klippert ritten Pia und Hanna Deipenbrock, Birga Marieke Steeneck und Mia Henrichmann. Nach der Dressur lagen die Reiterinnen aus den Baumbergen auf dem zehnten Rang. Nach einer guten theoretischen Prüfung und einem super Ergebnis im Springen verbesserten sich die Havixbeckerinnen noch auf den siebten Platz.