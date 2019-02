Auf die Abwehr von SW Havixbeck wird es ankommen

Nur allzu gerne denkt Tom Langhoff an den 7. Oktober 2018 zurück. Der Trainer des Handball-Landesligisten SW Havixbeck feierte mit seinem Team in der Baumberge-Sporthalle einen 28:27-Heimsieg gegen den TV „Friesen“ Telgte. Es war am fünften Spieltag der zweite Saisonsieg. Mittlerweile sind 17 der 26 Spieltage absolviert und die Schwarz-Weißen haben erst vier Erfolge einfahren können. Am Samstag (23. Februar) stehen sich die beiden Teams ab 18.30 Uhr in Telgte erneut gegenüber.

„Das wird eine haarige Sache“, so Langhoff. Und das hat vielerlei Gründe. Der Tabellenvorletzte wartet nun schon seit fünf Begegnungen auf den nächsten Sieg und gab am vergangenen Sonntag gegen den TV Werther trotz einer zwischenzeitlichen 24:20-Führung die zwei Punkte noch aus der Hand. Am Ende jubelte der Gast. Apropos jubeln: Auch das Team aus Telgte, immerhin auf Position fünf zu finden, hatte in der jüngsten Vergangenheit wenig Grund zum jubeln. Beim aktuell sehr starken Aufsteiger Vorwärts Gronau gab es am Sonnabend eine 31:34-Niederlage. Auch die beiden zuletzt ausgetragenen Heimspiele gegen den TV Verl (28:29) und 1. HC Ibbenbüren (30:31) wurden verloren. Zuvor allerdings hatte Telgte in sechs Spielen vor eigenem Publikum nur einen Punkt abgegeben. Mit 504 erzielten Treffern verfügen die „Friesen“ zudem über den stärksten Angriff der Liga.

„Im Hinspiel haben wir gegen Telgte eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt“, erinnert sich Tom Langhoff. „Damals war das Selbstverständnis vorhanden, unbedingt einen Sieg herbeiführen zu wollen.“ Mit dieser Einstellung soll im zehnten Versuch nun auch endlich der erste Auswärtserfolg der Saison eingetütet werden. „Wir werden alles dafür tun, um die Partie zu gewinnen“, zeigt sich der Havixbecker Coach kämpferisch. Gegen die starke Offensive der Gastgeber werden die Gäste, so Langhoff, „relativ defensiv spielen und auf eine passable Torhüter-Leistung hoffen“.

Die personelle Situation sieht bei den Habichten jedoch alles andere als rosig aus. Mit Max und Johannes Beumer fallen zwei wichtige Rückraumspieler aus privaten Gründen aus. Jonas Lügering hat nach seiner schweren Handverletzung vor gut einer Woche wieder das Training aufgenommen, doch ein Einsatz kommt wohl erst nach der Karnevalspause am 10. März im Heimspiel gegen den TSV Ladbergen in Frage. Christopher Wiesner (Finger) und David Brinkgerd (Schulter) befinden sich ebenfalls nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Für Brinkgerd steht „nur ganz leichtes Training auf dem Programm. Ich habe ihm schon jetzt gesagt, dass er nach dem Telgte-Spiel erst einmal zwei Wochen Pause machen muss“, so der SWH-Trainer.