Nachhilfeunterricht für SW Havixbeck vom TuS Hiltrup

Zwar rollt seit dem vergangenen Wochenende wieder der Ball in der Kreisliga B1 Münster, SW Havixbeck muss aber noch bis zum 10. März warten, ehe das Team wieder um Punkte spielen darf. Nachdem der eigentliche Rückrundenauftakt gegen Gimbte verlegt wurde, muss der Tabellenzweite am aktuellen Spieltag regulär aussetzen. Am darauffolgenden Wochenende ruht der Spielbetrieb aufgrund von Karneval in der gesamten Liga.

Um dennoch nicht aus dem Tritt zu geraten, haben die Havixbecker eine Reihe interessanter Testspiele angesetzt. Nachdem sie zuletzt gegen Brukteria Rorup einen 0:3-Rückstand noch in einen 7:3-Heimerfolg ummünzen konnten, wartet am Samstag (23. Februar) ab 12.30 Uhr ein echter Kracher auf die SWH-Kicker: Zu Gast im Flothfeld-Sportzentrum ist der Westfalenligist TuS Hiltrup .

Zwar ist die Favoritenrolle bei einem Klassenunterschied von drei Ligen klar verteilt, doch für SWH-Trainer Thorsten Wietholt macht gerade dies die Partie so interessant: „Insbesondere für die jungen Spieler ist es eine tolle Gelegenheit gegen solch einen starken Gegner spielen zu können. Die Jungs sollen versuchen, daraus so viel wie möglich mitzunehmen und sich auch ruhig ein bisschen was von den Hiltrupern abzuschauen.“

Gleichzeitig sieht er das Spiel auch für das Trainerteam als Möglichkeit, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. „Wir sehen das Spiel als eine Art Nachhilfeunterricht, in dem Hiltrup sicherlich in einigen Bereichen unsere Defizite aufzeigen wird. Für uns bietet sich so die Möglichkeit, zu erkennen, wo es noch hapert und woran wir in den nächsten Trainingswochen arbeiten müssen.“

Dies soll den Schwarz-Weißen dann vor allem im schwierigen Auftaktprogramm in der Liga helfen. Dort warten mit dem SC Sprakel (10. März) und BG Gimbte (14. März) als nächstes zwei hochkarätige Gegner auf die Habichte.

Auch wenn das Ergebnis am Samstag selbstverständlich nicht im Vordergrund steht, möchten sich die SWH-Kicker teuer verkaufen. „Wir werden versuchen, so lange wie möglich dagegenzuhalten und unser Spiel durchzuziehen“, freut sich Wietholt auf die Partie.