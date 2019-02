SW Havixbeck hält gut dagegen

Wenn ein B-Ligist in einem Testspiel gegen einen Westfalenligisten antritt, sind die Vorzeichen in der Regel klar verteilt. So war es auch am Samstag in der Begegnung zwischen Schwarz-Weiß Havixbeck und dem TuS Hiltrup . Nach 90 Minuten blieb die Überraschung aus: Der turmhohe Favorit setzte sich standesgemäß mit 6:0 (3:0) durch.

Auch wenn die SWH-Kicker auf dem Platz deutlich unterlegen waren, dürften sie dennoch einiges aus der Partie mitgenommen haben. „In den Defensive sind uns zwei, drei kleine Abstimmungsfehler unterlaufen, die in der B-Liga normalerweise nicht direkt bestraft werden. Gegen eine Mannschaft wie Hiltrup ist das anders, die nutzen so etwas sofort aus. Daran werden wir nun weiter arbeiten“, bilanzierte SWH-Spielertrainer Jens Könemann nach der Partie. Mit der Leistung seiner Elf war der Coach sehr zufrieden: „Das war ein richtig guter Test, in dem wir eine sehr ordentliche Leistung gezeigt haben. Wir haben gut dagegengehalten und uns vor allem läuferisch sehr stark präsentiert.“

Insbesondere in der Anfangsphase erarbeiteten sich die Platzherren dabei sogar richtig gute Torchancen: Doch kurz nachdem Johannes Nienhaus in der fünften Minute aus kurzer Distanz an TuS-Keeper David Wiethölter gescheitert war, hatte auch Chris Bauerbach Pech: Zunächst setzte er einen Schuss an den Pfosten (10.), einige Minuten später ließ er eine weitere hochkarätige Gelegenheit aus (19.).

Die Gäste machten es auf der anderen Seite besser und gingen durch Treffer des Ex-Nottulners Tim Ahmer (15.) und Guglielmo Maddente (24.) mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maddente mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (43.).

Während die Havixbecker nach dem Seitenwechsel kaum noch zwingend vor das Gehäuse des Westfalenliga-Siebten kamen, nutzten die Hiltruper ihre individuelle Klasse aus und erhöhten im Laufe des zweiten Durchgangs auf 6:0. Die Tore erzielten Eric Rottstegge (46.), Guglielmo Maddente (50.) und Tim Ahmer (89.).