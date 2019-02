Erster Punkt für SW Havixbeck in fremder Halle

„Dieser erste Auswärtspunkt der Saison tat der Stimmung natürlich gut“, strahlte Frederick Leusmann , Kapitän des Handball-Landesligisten Schwarz-Weiß Havixbeck, nach dem 29:29 (17:15)-Unentschieden beim TV „Friesen“ Telgte. „Mit diesem Remis und gleichzeitig wichtigem Zähler im Kampf gegen den Abstieg hatten wir im Vorfeld nicht gerechnet.“

In einem hitzigen Spiel wäre für die Schwarz-Weißen sogar noch mehr möglich gewesen. Sieben Sekunden vor dem Ende brachte Joshua Schmidt mit seinem Treffer die Gäste 29:28 in Führung. Nur zwei Sekunden später sah der Rückraumspieler vom Schiedsrichter-Gespann die Rote Karte. Was war passiert? Das Havixbecker Eigengewächs soll seinen Gegenspieler von der Seite aus gefoult haben. Da es in den letzten 30 Sekunden einer Begegnung nach dem Regelwerk keine Zwei-Minuten-Strafe mehr gibt, entschieden die Unparteiischen auf Siebenmeter und Platzverweis. Benedikt Müller verwandelte den Strafwurf zum 29:29-Endstand. „Joshua hat das Foul von vorne begangen“, berichtete Leusmann. „Demnach hätte es eigentlich mit einem Freiwurf weitergehen müssen.“

Die Enttäuschung, wieder einmal in der letzten Minute noch einen Punkt aus der Hand gegeben zu haben, hielt sich aber in Grenzen. „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht und denken positiv“, so der Havixbecker Mannschaftsführer. Besonders die zuletzt von Trainer Tom Langhoff, der aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, kritisierte Abwehrarbeit war diesmal nicht als Schwachstelle zu erkennen. Zu Beginn spielte Havixbeck mit einer 5:1-Formation. Christian Mühlenkamp agierte vorgezogen. Nach 20 Minuten wurde dann aber auf eine 6:0-Variante umgestellt, da zuvor immer wieder Telgtes Kreisläufer Martin Kleikamp frei zum Wurf gekommen war. SWH-Torhüter Jesse Wittenberg erwischte einen guten Tag und parierte einige Bälle reaktionsschnell.

Auch mit den Leistungen im Angriff zeigten sich die Schwarz-Weißen zufrieden. Da Jonas Lügering verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand und David Brinkgerd noch angeschlagen ist, zog Christopher Wiesner auf der Mittelposition die Fäden. Joshua Schmidt, der nach langer Verletzungspause in den zwei Partien zuvor bereits Kurzeinsätze erhalten hatte, präsentierte sich in einer guten Form und erzielte, so Leusmann, „einige wichtige Treffer“.

SWH: Wittenberg, Cassens – Wiesner (8), M. Beumer (6), J. Beumer (4), Leusmann (3), L. Stumpe (2), Frieling (2), C. Mühlenkamp (2), Schmidt (2), Brinkgerd, Lepke, Steens