Beim A-Ligisten des Kreises Coesfeld, Turo Darfeld, unterlagen die Schützlinge von Trainer Ralf Zenker mit 0:3 (0:1). „Lange Zeit war das ein guter Test“, bilanzierte der GSH-Coach. „Aber es hat nicht alles gepasst.“

Die Gelb-Schwarzen versuchten, den Gegner hoch anzulaufen und ein Angriffspressing zu praktizieren. „Das haben die Jungs in den ersten 45 Minuten richtig gut gemacht.“ Trotzdem erzielten die vom Ex-Nottulner Markus Lindner trainierten Platzherren bereits in der dritten Minute durch Johannes Gövert die Führung. In der Folge erarbeiteten sich die Zenkner-Schützlinge eine Vielzahl an guten Möglichkeiten, die jedoch von Marvin Niehoff, Ferdinand Vogelsang, Leon Marquardt und Jakob Temme nicht zum Ausgleich genutzt wurden.

Im zweiten Abschnitt standen die Turo-Kicker deutlich defensiver, während bei den Gästen mehr und mehr die Kräfte schwanden. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen wurden größer. Hubertus Roling verwandelte eine Viertelstunde vor Schluss einen Foulelfmeter zum 2:0. In der 83. Minute schloss Simon Albers einen Konter zum 3:0-Endstand erfolgreich ab.