Während die Konkurrenz in der Kreisliga A 2 Münster zumeist schon zwei Punktspiele im neuen Jahr bestritten hat, greift GS Hohenholte erst am Mittwoch (27. Februar) wieder ins Geschehen ein: Um 19.45 Uhr empfangen die Gelb-Schwarzen auf dem Teltheide-Sportplatz den Tabellenelften und damit direkten Tabellennachbarn SV Herbern II.

„Unsere Vorbereitung war schwierig, wie eigentlich bei allen. Immerhin konnten wir vier Testspiele absolvieren“, sagte GSH-Trainer Ralf Zenker. Einem Sieg (3:2 gegen SV Langenhorst-Welbergen) standen ein Remis (2:2 gegen den 1. FC Nordwalde) und zwei Niederlagen (1:3 gegen FC Galaxy Steinfurt und 0:3 gegen Turo Darfeld) gegenüber. „Unsere Leistungen sind noch verbesserungswürdig. Ich denke aber, dass uns das in der Meisterschaft gelingen wird“, so Zenker, der lediglich Kijan Taheri (Urlaub) ersetzen muss.

Die Herberner Landesliga-Reserve hat in 2019 bereits zwei Einsätze in der Meisterschaft bestritten. Beide Male kassierte der Fünfte der vergangenen Serie Niederlagen (1:2 bei der Warendorfer SU II und 0:2 gegen Wacker Mecklenbeck). „Die Herberner sind durch die beiden Niederlagen auch unten reingerutscht und stehen schon etwas unter Druck. Wir haben allerdings ein Heimspiel. Deshalb sollen die Punkte auch in Hohenholte bleiben“, so Zenker.