„Das war eine runde Sache“, strahlte Ralf Zenker , Trainer der Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte, über sein ganzes Gesicht. Nur wenige Minuten zuvor hatten die Gelb-Schwarzen das Nachholspiel gegen den SV Herbern II mit 3:0 (1:0) gewonnen und damit einen optimalen Start in die Rückrunde hingelegt. „Wir haben keinen Gegentreffer kassiert und selbst noch drei Tore geschossen. Das gab es in dieser Saison nur selten.“

Der Hohenholter Coach sprach von einer „richtig starken Leistung“ seiner Elf, die den Ball habe gut laufen lassen. „Auch die Raumaufteilung gegen einen bis zur Pause tief stehenden Gegner passte.“ Während zunächst noch Marvin Niehoff , Erik Bernsjann und Ferdinand Vogelsang gute Möglichkeiten ungenutzt ließen, sorgte Niehoff acht Minuten vor dem Pausenpfiff für die längst überfällige Führung der Platzherren. Der Goalgetter ließ zunächst zwei Gegenspieler aussteigen und hämmerte das Spielgerät aus neun Metern unter die Latte. „Das war die erste Halbzeitpause für mich als Hohenholter Trainer, in der ich nichts zu kritisieren hatte“, freute sich Zenker, der nur eine Chance der Landesliga-Reserve notierte. Bei einem Freistoß zeigte GSH-Schlussmann Andreas Saalmann jedoch sein ganzes Können und verhinderte den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Gast aggressiver und lief die Zenker-Schützlinge höher an. Trotzdem gab es keine Möglichkeit, die hätte zum Ausgleich führen können. Auf der anderen Seite verwerte Marvin Niehoff eine, so Zenker, „überragende Vorarbeit von Mario Boonk“ in der 54. Minute zur vorentscheidenden 2:0-Führung. Für den Schlusspunkt sorgte Erik Bernsjann, der eine Kombination über Patrick Wilhelmer sowie Mario Boonk mit einem Schuss aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand abschloss.