Die Gäste, die mit zwölf Spielerinnen angereist waren und dabei Unterstützung von zwei U 17-Juniorinnen erhielten, gingen durch Rieke Wilmer nach 17 Minuten mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause schraubten Erlinda Haliti (25.) und Lea Heitkamp (43.) das Ergebnis auf 3:0. „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war richtig klasse.

Nach der Pause haben wir es immerhin noch gut gemacht“, berichtete Thoms . Johanna König (47.) und Erlinda Haliti mit ihrem zweiten Treffer an diesem Tag (79.) stellten auf 5:0. Und auch das sechste Tor des Spiels ging auf das Konto einer Havixbeckerin: Im Anschluss an einen Eckball flog das Leder an die Schulter von Stine Stammel und von dort aus in die eigenen Maschen zum 1:5-Endstand (88.).

Schon am kommenden Donnerstag (7. März) geht es für die Havixbeckerinnen in der Meisterschaft weiter. In einem Nachholspiel empfangen die Schwarz-Weißen den direkten Tabellennachbarn Warendorfer SU II. Die Thoms-Schützlinge sind momentan Siebter, die Gäste rangieren in der Tabelle davor auf Rang sechs.