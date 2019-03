„Das war ein ordentliches Testspiel. Nächste Woche in der Meisterschaft gegen den SC Sprakel müssen wir allerdings noch eine Schüppe drauflegen“, erklärte Jan Meyer , Kapitän des B-Ligisten SW Havixbeck , nach dem 5:1 (2:0)-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen die Zweitvertretung des VfL Billerbeck.

Gegen den in der Offensive harmlosen Gast brachte Spielertrainer Jens Könemann seine Farben in Front (25.). Sekunden vor dem Pausenpfiff markierte Johannes Franke das überfällige 2:0.

Nach dem Wiederanpfiff gelang den Gästen auf dem Havixbecker Kunstrasenplatz aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Den Schwarz-Weißen fehlte in der Folge die Zielgenauigkeit. Erst in der Schlussphase schlug der Platzherr dann wieder zu. Erst war Malte Haumer zum 3:1 erfolgreich (82.), ehe Florian Brocks (89.) und Philipp Rossmann (90.) mit ihren späten Toren für den auch in der Höhe verdienten Sieg sorgten.