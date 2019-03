SV Bösensell hat Respekt vor GS Hohenholte

„So viele Erinnerungen habe ich gar nicht mehr an das 1:1-Unentschieden in der Hinrunde“, gibt Ralf Zenker , Trainer der Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte, vor dem Rückspiel gegen den SV Bösensell am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Helmerbach ehrlich zu. „Mario Boonk erzielte per Freistoß kurz vor Schluss den Ausgleich. Die Mannschaft machte ein gutes Spiel.“

Auf der anderen Seite fallen SVB-Coach Mathias Krüskemper mehr Details zum ersten Vergleich ein. „Wir besaßen mehr Chancen, waren spielbestimmend und hatten die Partie im Griff. In der Endphase wäre aber sogar eine Niederlage möglich gewesen.“

Die Rollenverteilung vor der erneuten Auflage des Nachbarschaftsduells ist klar. Die Platzherren belegen den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand zum Liga-Primus Concordia Albachten beträgt elf Begegnungen vor dem Saisonende allerdings schon satte neun Punkte. Die Zenker-Schützlinge nehmen Position zehn ein. „Auch wenn wir auf den amtierenden Meister treffen und als Außenseiter nach Bösensell reisen, ist sicherlich alles möglich“, sagt der Hohenholter Coach. Der bisherige Saisonverlauf habe gezeigt, „dass du an einem vernünftigen Tag gegen jede Mannschaft der Liga gewinnen kannst“, stellt Ralf Zenker klar. „Wenn nichts zusammenläuft, ist aber auch gegen alle Teams eine Niederlage möglich.“

Mathias Krüskemper nahm den nächsten Gegner beim 3:0-Heimsieg im Nachholspiel gegen den SV Herbern II eine Halbzeit lang unter die Lupe. „Hohenholte präsentierte sich deutlich stärker als noch gegen uns im Hinspiel. Im Zentrum und auf der linken Seite sind gute Leute zu finden. Die Handschrift des neuen Coaches ist deutlich zu sehen. Die Ordnung passt.“ Trotz alledem wollen die Gastgeber, die zuletzt mit 1:0 bei Wacker Mecklenbeck erfolgreich waren, die drei Punkte in Bösensell behalten.

Hinter dem Einsatz von Chris Schwarze befindet sich aufgrund einer Oberschenkelverletzung ein Fragezeichen. Lars Rückel weist noch Trainingsrückstand auf, steht aber im Kader. Anders sieht es dagegen bei Thilo Farwick aus, der am Donnerstag seine zweite Übungseinheit nach überstandener Schambeinverletzung aufgrund wieder aufgetretener Schmerzen abbrechen musste und zunächst eine viertägige Pause einlegen wird. In Reihen der Gäste stehen Lionel Overbeck sowie Fabian Zeller aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Trotzdem blickt Zenker der nächsten Partie optimistisch entgegen. „Wir sind gegen Herbern sehr dominant aufgetreten und haben ein richtig gutes Spiel gemacht.“ Mit dem SV Bösensell wartet als Gegner jedoch ein ganz anderes Kaliber. „Wir werden sicherlich nicht 70, 80 Prozent Ballbesitz haben.“