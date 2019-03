B-Ligist SW Havixbeck hat in dieser Saison eine gute Chance, in die Kreisliga A aufzusteigen. Nach 19 Spielen liegt die Fußballmannschaft des Trainertrios Jens Könemann, David Bussmann und Thorsten Wiethölter mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SC Münster 08 II auf dem zweiten Tabellenplatz. Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen steht noch in diesem Monat an, wenn die Habichte am 24. März (Sonntag) auf eigenem Geläuf den Primus empfangen.

Bis dahin möchte sich das Havixbecker Team keine Blöße geben. Besonders nicht im Spiel gegen den Tabellendritten SC BG Gimbte, der am Donnerstag (14. März) um 20 Uhr seine Visitenkarte im Flothfeld-Sportzentrum abgeben wird.

„Der zweite Platz ermöglicht in diesem Jahr die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Das ist natürlich unser Ziel. Am Donnerstag wollen wir daher mit einem Dreier den Relegationsplatz absichern“, sagte David Bussmann. Momentan haben die Havixbecker acht Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten. „Aber man sieht ja in der Bundesliga, wie schnell ein Vorsprung auch wieder verspielt ist“, warnt Bussmann seine Mannschaft, jetzt schon einen Gang zurückzuschalten.

Am Sonntag hatten die Habichte beim knappen 1:0-Erfolg gegen den SC Sprakel nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit dem Sturm zu kämpfen. „Das war wirklich schwer zu spielen. Der Sieg war allerdings hochverdient, wir hätten sogar das 2:0 machen müssen.“

Auch Gimbte hatte an diesem Tag mit dem Wetter einige Mühe. Und mit dem Gegner SV Bösensell II. Jonas Michael gelang nämlich in der 90. Spielminute noch das 1:1. Gimbtes Coach Dragan Grujic war bedient.

Auf die leichte Schulter werden die Havixbecker den Gegner im Spitzenspiel nicht nehmen. „Das ist eine ganz erfahrene Truppe, die schon lange zusammenspielt. Wir müssen auf der Hut sein.“

Wie stark der Gegner ist, wissen die Havixbecker spätestens seit dem Hinspiel, als man sich mit einem 1:1-Unentschieden trennte. „Ich erwarte wieder eine umkämpfte Partie“, sagte Bussmann, dem Tobias Harke (verletzt) und Philipp Rossmann sowie Sven Rademacher (beide krank) nicht zur Verfügung stehen werden.