Reserve von SW Havixbeck verschläft die erste Hälfte

Gegen den Tabellendritten TV Kattenvenne 2 verlor Kreisligist SW Havixbeck 2 nach einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 26:28. Fast hätte es für die Hausherren noch zu einem Punktgewinn gereicht, aber die Hypothek aus der ersten Halbzeit wog zu schwer. Über 5:1 und 8:3 setzten sich die hochmotivierten Gäste bis zur Pause auf 18:12 ab.

Da die Schwarz-Weißen auch drei Strafwürfe ausließen, mussten sie nach dem Wechsel diesem klaren Rückstand hinterherlaufen. Die Havixbecker waren indes nicht bereit, sich in eigener Halle vorführen zu lassen und versuchten alles, um den Spieß noch einmal umzudrehen. Bereits in der 36. Minute war Schwarz-Weiß beim 17:19 durch Maik Wiedemann wieder in Schlagweite. Allerdings gelang es dann in der Folgezeit nicht mehr, sich weiter durchzusetzen. In der 53. Minute konnte das Team von Spielertrainer Jan-Philipp Schürmann zwar auf 25:26 verkürzen, näher kamen die Gastgeber jedoch nicht heran.

„In der zweiten Halbzeit haben wir eine tolle Moral bewiesen und eine super Leistung in der Abwehr gezeigt. Leider hatten wir bei einigen Blockaktionen aber nicht das nötige Glück und der Ball fiel doch noch ins Tor, sonst wäre fast noch eine Überraschung möglich gewesen“, erklärte Co-Trainer Christian Voigt. – Tore: Schürmann (6/1), Mense (5), Lügering, Kränsel-Hölscher (je 4), van Ledden (3), Wiedemann (2), Fischer (1/1) und Kolleck (1).

Beim Tabellenführer der Platzierungsrunde der 2. Kreisklasse, SC Westfalia Kinderhaus 3, stand die dritte Mannschaft von SW Havixbeck von Beginn an auf verlorenem Posten und unterlag mit 24:34. Im Angriff fiel Havixbeck wenig ein und die Abwehr war nicht sattelfest genug, um gegen den Spitzenreiter zu punkten. So lag Havixbecks Dritte nach 16 Minuten bereits mit 2:7 im Rückstand, ehe die Tordifferenz bis zum 10:15-Halbzeitstand konstant gehalten werden konnte.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich das gleiche Bild, sodass die Gastgeber auch diese Hälfte mit 19:14 für sich entscheiden konnten. – Tore: Kolleck (7), Lejeune (5/1), Kleikamp, Hanning (je 4), Achter, J. Hölscher, Dresemann und Hemmerde (je 1).