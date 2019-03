Für die Schwarz-Weißen waren Ella Sommerfeld , Franziska Hölscher , Sophia Müller, Leonie Albrecht, Lea Fertig, Lotta Drewer, Lynn Baker und Henriette Peuker erfolgreich.

Am kommenden Sonntag (24. März) bestreitet die Truppe ihr letztes Turnier in dieser personellen Zusammensetzung. Auch Luca Schillings und Lea Perske können dann wieder auflaufen. Gegner in der Baumberge-Sporthalle sind ab 13 Uhr die noch ungeschlagene Mannschaft des SC DJK Everswinkel und der Tabellendritte SC Westfalia Kinderhaus. Havixbeck ist Zweiter und verlor bisher nur die Spiele gegen Everswinkel (6:15 und 6:8). Das Team hat sich vorgenommen, die nächste Begegnung noch knapper zu gestalten.

Der Jahrgang 2008 geht nach dem Turnier hoch in die weibliche Jugend D. Die Mädchen der Jahrgänge 2007, 2008 und 2009 könnten noch Unterstützung gebrauchen, denn in der Saison 2018/19 konnte SW Havixbeck keine wJD melden. Bis zu den Osterferien trainiert das Team donnerstags ab 16.15 Uhr in der Zweifachhalle, interessierte Mädchen können einfach mit Sportzeug vorbeikommen.

Als Saisonabschluss-Veranstaltung haben Trainerin Rita Drewer und ihre beiden Co-Trainerinnen Maike Rölver und Lucie Schmidt am 11. Mai den Besuch eines Bundesligaspiels geplant. Die Schwarz-Weißen werden sich das Heimspiel des Zweitligisten TV Emsdetten gegen den VfL Lübeck-Schwartau anschauen.