Schon nach 60 Sekunden brachte Erlinda Haliti die Schwarz-Weißen mit 1:0 in Führung. „Das frühe Tor hat uns natürlich geholfen“, berichtete Trainer Manfred Thoms, der mit der Einstellung der Spielerinnen und dem läuferischen Einsatz sehr zufrieden war. „Spielerisch war es allerdings keine Offenbarung“, so der Coach. Völlig verdient erzielten die Havixbeckerinnen dennoch in Hälfte zwei das 2:0. Wieder war die Torschützin Erlinda Haliti (52.).

Am nächsten Sonntag bestreiten die Thoms-Schützlinge ein Heimspiel: Um 12.30 Uhr ist mit dem TSV 95 Ostenfelde der Vierte der Rangliste zu Gast. Im Hinspiel hatten die Fußballerinnen aus den Baumbergen beim 0:4 keine Chance.