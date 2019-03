Nach 90 Minuten hieß es 2:2. „Das war Werbung für den Kreisliga-Fußball“, erklärte nach dem Abpfiff Havixbecks Trainer Thorsten Wietholt .

Bei perfekten äußeren Bedingungen und vor einer großen Kulisse entwickelte sich das erwartete Spiel. Die mit mehreren routinierten Kickern angetretenen Gäste stellten das spielerisch bessere Team. Die Havixbecker standen dafür sehr sicher in der Abwehr und lauerten auf ihre Konterchance.

Nach 25 Minuten gingen die Platzherren allerdings nach einem Freistoß in Führung: Ole Walterbos köpfte das Leder in die Maschen. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später gelang Christopher Hömann der Ausgleich. Eine Minute vor der Pause lag dann wieder der Platzherr vorne: Jens Könemann traf zum 2:1. Doch der unsichere Unparteiische packte noch vier Minuten Nachspielzeit drauf, in der dem Gast noch ein Strafstoß zugesprochen wurde. Jan Meyer sollte gefoult haben. Havixbecks Kapitän verstand die Welt nicht mehr: „Mein Gegenspieler ist in mich reingerannt. Das war niemals ein Foul.“ Gunnar Weber war es egal: Der ehemalige Oberligaspieler traf zum 2:2-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel beharkten sich die beiden Teams vorwiegend im Mittelfeld. Tobias Harke (57.), Jens Könemann (75.) und Philipp Rossmann (90.) hätten mit etwas mehr Glück noch für einen weiteren Havixbecker Treffer sorgen können, doch auch die Gäste hatten noch einige Halbchancen. Da kein Team mehr zu einem konzentrierten Abschluss kam, blieb es beim letztlich gerechten Remis. „08 war bärenstark, aber wir haben voll dagegengehalten. Die Jungs können stolz auf sich sein“, sagte Wietholt.