pasEinen hochverdienten Auswärtssieg feierten am Sonntag die Kicker von Schwarz-Weiß Havixbeck. Beim Klub Mladost in Münster gewann die Elf des Trainer-Trios Könemann /Wietholt/Bussmann deutlich mit 4:1 (3:1). „Mladost ist durchaus ein unangenehmer Gegner, der häufig sehr robust agiert. Doch wir haben über 90 Minuten sehr gut dagegengehalten und absolut verdient gewonnen“, war Wietholt nach dem Spiel durchweg zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Nachdem Philipp Rossmann in der 24. Minute den Führungstreffer markiert hatte, ging es Schlag auf Schlag: Zunächst glichen die Gastgeber mit ihrer einzigen nennenswerten Chance des Spiels aus (28.), nur zwei Minuten später brachte Johannes Francke die Schwarz-Weißen aber schon wieder in Führung (30.). Spätestens als Ole Walterbos kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:1 erhöhte, war die Partie endgültig entschieden (41.). Der letzte Treffer des Tages ging schließlich in der 76. Minute auf das Konto von Spielertrainer Jens Könemann.