Die Spiele werden von Woche zu Woche weniger und der Druck im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga dagegen immer größer: In fünf Begegnungen haben die Spieler von SW Havixbeck noch die Möglichkeit, Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln. Bereits am heutigen Freitag (5. April) um 20 Uhr sollen in der Baumberge-Sporthalle mit einem Sieg gegen Vorwärts Gronau zwei wichtige Zähler eingefahren werden.

Die Gäste verfügen mit 614 erzielten Treffern über den drittstärksten Angriff der Liga und werden nicht zuletzt deshalb mit breiter Brust anreisen. Durch die beiden Heimsiege gegen den 1. HC Ibbenbüren (40:33) und den Tabellenzweiten TuS Brockhagen (29:28) ging es hoch auf den siebten Tabellenplatz. Auswärts präsentierte sich Gronau allerdings noch nicht so erfolgreich. Zwei Siege stehen neun Niederlagen gegenüber.

Seit neun Spielen sieglos

Und die Schwarz-Weißen? Seit neun Spielen warten die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff nun schon auf einen Erfolg. Wichtige Duelle gegen die Mitkonkurrenten TV Vreden (24:28) und den 1. HC Ibbenbüren (19:24) wurden unlängst verloren. Fünf Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den rettenden zwölften Platz. Die Devise im Vorfeld der Gronau-Partie ist klar: Ein Sieg muss her, denn das Restprogramm hat es unter anderem mit den Duellen gegen die Topteams TuS Brockhagen und TV Verl noch in sich.

Motivation soll hochgehalten werden

An das Hinspiel hat der SWH-Coach nicht zuletzt aufgrund der 29:34-Niederlage keine guten Erinnerungen. „Wir haben uns von der Stimmung einschüchtern lassen und verdient verloren“, sagt Langhoff. Das soll vor heimischem Publikum anders werden. „Die Mannschaft muss die Motivation hochhalten und darf sich nicht dem Schicksal ergeben.“ Nach der Niederlage am vergangenen Freitag in Ibbenbüren erwartet der Coach eine Reaktion.

„Wir haben die Partie aufgearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass sich die Mannschaft besser und erfolgreicher präsentieren wird.“ 13 Akteure nahmen an der Übungseinheit teil. Darunter auch Julian Steens, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.