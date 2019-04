Auch im fünften Spiel hintereinander bleiben die Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte ohne Niederlage. Beim TuS Ascheberg erreichten die Schützlinge von Trainer Ralf Zenker ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. „Das war kein gutes Spiel. Keine der beiden Mannschaften hatte den Sieg wirklich verdient“, berichtete der GSH-Coach über den Abtausch am Sonntag.

Die Gäste gingen auf dem holprigen und sehr schwer zu bespielenden Naturrasen in der 63. Minute durch Patrick Wilhelmer in Führung. Der GSH-Goalgetter stellte einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis und nutzte einen Fehler in der Ascheberger Deckung gnadenlos aus. Fünf Minuten vor dem Abpfiff gelang den Gastgebern durch Lukas Lohmann noch der, so Zenker ganz ehrlich, „verdiente Ausgleich“.

In einer turbulenten Schlussphase besaßen beide Mannschaften die Möglichkeit, den Platz als Sieger zu verlassen. Ascheberg vergab gleich zweimal aus vielversprechender Position, während Wilhelmer das Kunststück fertig brachte, den Ball in der Nachspielzeit aus fünf Metern über das leere Tor zu schießen. Durch das achte Remis in der laufenden Saison bleiben die Gelb-Schwarzen unverändert auf dem neunten Rang. „Ascheberg hat heute besser als ein Team gespielt, das auf dem zwölften Tabellenplatz zu finden ist“, sparte Ralf Zenker nicht mit Lob in Richtung des Gegners.