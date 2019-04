Ganze acht Tore gab es für die Zuschauer am Sonntag auf dem Kunstrasen im Flothfeld-Sportzentrum zu sehen. Sämtliche Treffer markierten die Schwarz-Weißen, sodass die Gastgeber folglich mit 8:0 über den FC Mecklenbeck triumphierten.

Die SWH-Kicker legten von Beginn an sehr gut los und kamen früh zu ersten guten Gelegenheiten. Der Führungstreffer ging in der 17. Minute auf das Konto von Johannes Nienhaus . Im weiteren Verlauf des ersten Durchganges erhöhten die Havixbecker durch einen Doppelpack von Julius Mersmann auf 3:0 (25./42.) und sorgten damit für die Vorentscheidung. Da die Gäste in der 43. Minute zudem einen Platzverweis verkraften mussten, hatten sie den „Habichten“ auch nach dem Seitenwechsel kaum etwas entgegenzusetzen.

Die Platzherren hingegen brachten die Begegnung konsequent zu Ende und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Erfolgreich waren noch Johannes Nienhaus (50.), Jens Könemann (51.), Philipp Rossmann (69.) und Marcel Flamma (72./90.+1).

„Wir hatten uns vorgenommen früh in Führung zu gehen und Defensiv sicher zu stehen. Das ist uns sehr gut gelungen“, war SWH-Trainer Thorsten Wietholt nach dem Spiel rundum zufrieden mit der Leistung seiner Elf.