Auszeit des Gegners stoppt Spielfluss

Langsam wird es ganz, ganz eng: Die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck haben weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen gelassen. Das Team von Trainer Tom Langhoff verlor in der Baumberge-Sporthalle gegen Vorwärts Gronau mit 23:25 (12:12) und wartet seit nunmehr zehn Spielen auf einen Sieg.

Der Rückstand auf den aktuell rettenden zwölften Tabellenplatz ist auf fünf Zähler angewachsen, da der SpVg. Hesselteich mit dem Schlusspfiff noch der Ausgleichstreffer zum 27:27 gegen Vreden gelang. Die Langhoff-Sieben hat noch vier Partien zu bestreiten.

Handball-Landesliga: SWH – Vorwärts Gronau 1/31

Für die 17. Niederlage im 22. Saisonspiel waren nach Analyse des SWH-Coaches „zwei, drei Dinge entscheidend“. Wie schon so oft haperte es auch gegen den Aufsteiger am Torabschluss. „Wir haben in der entscheidenden Phase acht freie Würfe nicht im gegnerischen Kasten untergebracht. Hinzu kamen noch einige falsche Entscheidungen.“ In der Schlussphase habe das Team des Gastgebers außerdem „zu hektisch agiert“. Auch die taktische Umstellung in den letzten zwei Minuten auf eine Manndeckung brachte nicht mehr den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil: Gronau erzielte drei Treffer.

Die zahlreichen Zuschauer in der Baumberge-Sporthalle, Fans beider Teams, sorgten für eine hervorragende Stimmung und unterstützen ihre Mannschaften lautstark, sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit. „Den Anfang hatten wir zunächst ein wenig verschlafen. Gronau verstand es sehr gut, aus dem Rückraum den Kreisläufer in Szene zu setzen.“ Die Schwarz-Weißen steigerten sich und gingen mit einem 12:12 in die Kabine.

Hektik pur war in den zweiten 30 Minuten auf beiden Seiten zu beobachten. Zahlreiche technische Fehler kennzeichneten die spannende Partie. Nach 46 Minuten hatten sich die Langhoff-Schützlinge einen 18:16-Vorsprung herausgearbeitet. Und das, obwohl ab dem Wiederanpfiff sowohl Johannes als auch Max Beumer im SWH-Rückraum von der Gronauer Deckung in Manndeckung genommen wurden. Vorwärts-Trainer Adam Fischer nahm eine Auszeit. Mit dieser Aktion wurde der Havixbecker Spielfluss unterbrochen. Innerhalb von sechs Minuten drehten die Gäste das Spiel und lagen selbst mit zwei Treffern in Front. Den Vorsprung gab der Liga-Neuling nicht mehr ab und feierte nicht nur den dritten Auswärtssieg, sondern auch den Klassenerhalt.

SW Havixbeck: Wittenberg, Cassens – J. Beumer (6), M. Beumer (5), Frieling (3), Brinkgerd (2), Wiesner (2), Leusmann (1), C. Mühlenkamp (1), Lügering (1), Schmidt (1), Lepke (1), Steens, L. Stumpe