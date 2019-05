Ein Trio verlässt SW Havixbeck

Seit nunmehr drei Jahren sind die Verantwortlichen des HSC Haltern-Sythen bemüht, die beiden Havixbecker Handballer Johannes und Max Beumer an den Stausee zu holen. Jetzt haben sich die Brüder dazu entschieden, ihren Stammverein zu verlassen und ab der Saison 2019/20 für den Verbandsliga-Meister und Aufsteiger in die Oberliga auf der Platte zu stehen.

„Der Wechsel hat nicht unmittelbar etwas mit unserem Abstieg in die Bezirksliga zu tun“, stellt Max Beumer klar. Der 22-Jährige beendet in wenigen Wochen seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und wird anschließend ein Studium der Elektrotechnik in Steinfurt beginnen. Der Prüfungsstress sei dann zunächst einmal vorbei, „sodass ich den zeitlichen Aufwand deutlich besser schaffe. In Haltern wird dreimal die Woche trainiert.“ Johannes Beumer wiederum ist bereits seit knapp einem Jahr Tischler.

Das Ziel der beiden Brüder ist es zunächst, überhaupt spielen zu dürfen. Max muss sich im rechten Rückraum gegen einen Konkurrenten durchsetzen, während Johannes ein paar Meter daneben auf der linken Rückraumposition gleich zwei Widersacher ausschalten muss. „Wir wollen uns natürlich durchsetzen und Spielpraxis bekommen“, betont Johannes Beumer. Einen ersten Eindruck von der neuen Mannschaft erhielt das Duo bereits im Rahmen eines Probetrainings. Den Handballsport in Havixbeck werden die Beumers aber weiterhin verfolgen. Da der Oberliga-Rückkehrer seine Heimspiele an einem Samstagabend austrägt, „sitzen wir sonntags sicherlich häufiger in der Baumberge-Sporthalle auf der Tribüne. Was soll man denn auch sonst machen?“, fragt Johannes grinsend.

SWH-Trainer Tom Langhoff kann den Wechsel seiner beiden Stammkräfte nachvollziehen. „Wer sich in jungen Jahren so entwickelt und zu einem Leistungsträger avanciert, möchte auch höher spielen“, sagt der ehemalige Zweitligaspieler. „Die Entscheidung ist in Ordnung, wobei die Abgänge für uns natürlich ein herber Schlag sind. Ich hätte beide gerne behalten.“ Als dritter Akteur wird auch David Brinkgerd, das Eigengewächs aus der Rückraummitte zieht es ab September aus beruflichen Gründen nach Amsterdam, die Schwarz-Weißen verlassen. „Der Kern des Teams bleibt aber zusammen“, stellt Langhoff klar.

Der Übungsleiter wird ab der neuen Saison mit Jan Schürmann, bislang Coach der Reserve, als Co-Trainer zusammenarbeiten. Mit dieser Personalentscheidung soll die Vernetzung mit der zweiten Mannschaft verbessert werden. Langhoff schließt in diesem Zusammenhang nicht aus, dass noch interne Neuzugänge aus der Zweiten präsentiert werden. Dem Havixbecker Anhang verspricht der Trainer, „dass wir mit einer Truppe den Neustart angehen werden, die jung, dynamisch und gallig sein wird. Schließlich soll es wieder nach oben gehen“.