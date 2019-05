Gernot Gerstenberg suchte nach den richtigen Worten. „Es ist kaum zu beschreiben. Es fühlte sich an wie . . ., wie bei einem Volksfest“, berichtete der Trainer der U 15-Mädchenmannschaft der Jugendfußballabteilung von SW Havixbeck . Am Dienstag hatten die Schwarz-Weißen bereits zum neunten Mal zu ihrem Turnier „Mädchen unter Licht“ eingeladen. Unzählige Teams aus dem ganzen Münsterland mit einer großen Anhängerschar erschien daraufhin auf den Kleinspielfeldern der Flothfeld-Sportanlage und verbrachten eine gute Zeit in den Baumbergen.

Die Gastgeberinnen boten beim eigenen Turnier mit der U 15 nur eine Mannschaft auf, die sich allerdings als perfekter Gastgeber gab. „Wir haben den letzten Platz belegt. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wir hatten viele starke Gegner hier. Außerdem war mir wichtig, dass alle anwesenden 13 Spielerinnen auch zum Einsatz kommen“, berichtete der Übungsleiter, der zudem eine sehr junge Truppe betreut.

Das Turnier der weiblichen C-Jugend eröffneten die Havixbeckerinnen gegen den TuS Altenberge. Fast wäre SWH eine Überraschung gelungen, doch Schwarz-Weiß unterlag knapp mit 1:2. Das Tor der Gerstenberg-Mannschaft, es sollte auch das einzige im gesamten Turnierverlauf bleiben, erzielte Anna Badengoth. Die schnelle Spielerin ist übrigens jüngste U 15-Auswahlspielerin im Kreis Münster.

Im Anschluss trennten sich die Havixbeckerinnen vom SC Gremmendorf und Saxonia Münster torlos und verloren gegen den späteren Turniersieger Westfalia Kinderhaus unglücklich mit 0:1.

Im U 13-Turnier, das ohne Havixbecker Beteiligung stattfand, setzte sich der VfL Billerbeck durch. Zweiter wurde GW Amelsbüren vor dem FC Ottenstein.