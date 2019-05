An den 16. Dezember 2018 kann sich Tom Langhoff , Trainer des Handball-Landesligisten SW Havixbeck , noch ganz genau erinnern. In der heimischem Baumberge-Sporthalle feierten die Schwarz-Weißen einen ungefährdeten 37:30-Heimsieg gegen den SC Münster 08. Aus den nachfolgenden zwölf Spielen wurde nur ein Punkt (29:29 beim TV „Friesen“ Telgte) geholt. Die Folge: Seit der 32:35-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den Spitzenreiter TuS Brockhagen steht die Langhoff-Sieben neben der Spvg. Steinhagen als zweiter Absteiger in die Bezirksliga fest.

Am Samstag (4. Mai) gastieren die Habichte als Tabellenvorletzter ab 16 Uhr beim Tabellenzehnten aus der Domstadt, der sieben seiner bislang zwölf Begegnungen vor heimischem Publikum siegreich beendete. Auf der anderen Seite wartetet das SWH-Team immer noch auf den ersten Sieg in der Fremde. Wird diese Negativserie ausgerechnet im letzten Auswärtsspiel gestoppt?

„Wir treffen auf eine Mannschaft, die zu Hause stärker ist als auswärts“, sagt der Havixbecker Coach über die „zusammengewürfelte Studenten-Truppe“. An den ersten Vergleich denkt Langhoff nicht nur aufgrund des Resultats sehr gerne zurück. „Die Jungs haben damals ein sehr gutes Spiel abgeliefert.“ Mit Blick auf die kommende Bezirksliga-Saison wird der Übungsleiter verstärkt die Akteure zum Einsatz kommen lassen, „auf die ich auch in der neuen Saison bauen werde“. Sowohl die Partie in Münster als auch die letzte Landesliga-Begegnung am 11. Mai vor heimischem Publikum gegen die Spvg. Hesselteich besitzen für Langhoff den Charakter einer „kleinen Vorbereitungsbegegnung auf die kommende Spielzeit“.

Mit Max Beumer (Ermüdungsbruch), David Brinkgerd (Schulterprobleme) und Torhüter Jesse Wittenberg (Handverletzung) stehen drei Stammkräfte nicht zur Verfügung. Ein großes Fragezeichen befindet sich hinter dem Einsatz von Lovis Stumpe, der weiterhin über Schmerzen in der Schulter klagt. Aufgrund des Fehlens von Wittenberg wird wie schon gegen Brockhagen Thomas Jürgens als zweiter Keeper neben Arndt Cassens im Kader stehen.