BTB: 18 Radler schaffen über 1400 Kilometer

24 Stunden nonstop im Rennmodus auf dem Mountainbike: Dieser Herausforderung haben sich 18 Sportler des Bike-Teams Baumberge (BTB) gestellt. Sie nahmen am 24h-MTB-Rennen am Alfsee teil und belohnten sich für ihre Ausdauerleistung mit Top-Platzierungen: Das Achter-Mixedteam landete auf Platz zwei, das Achter-Männerteam auf Platz sieben und das Zweier-Mixedteam auf Platz sechs. Über 1000 Bikerinnen und Biker waren an den Start gegangen. Ziel war es, möglichst viele Runden auf dem etwa 12 Kilometer langen Kurs zu sammeln – bei Tag und Nacht.

Besonders gut gelang dies dem Achter-Mixedteam des BTB, das ausschließlich aus Fahrerinnen und Fahrern des Juniorteams bestand. Sie konnten sich den Silberrang sichern. Knapp 530 Kilometer waren dafür nötig. Und es lief dabei wahrlich nicht immer alles rund. So schlug bei Leon Wilhelmer der Pannenteufel gleich doppelt zu: Zunächst verlor er ein Pedal und musste die Runde „einbeinig“ beenden, später riss dann auch noch die Kette.

In der Nacht fielen bei zwei Fahrern die Lampen aus, sie nutzten dann bis zur Wechselzone ihr Rücklicht als Frontlicht. Dramatisch wurde es fast bei Fabian Gendermann, der kurz vor Rennende mit einem schleichenden „Plattfuß“ zu kämpfen hatte. Er schaffte es noch knapp durch das Zeittor und festigte damit den Eine-Runde-Vorsprung auf Rang drei. Mit Mattes Paus, dem Schlussfahrer des Männerteams, wurde der Schlauch gewechselt, beide fuhren dann gemeinsam die Finalrunde zu Ende. Zuvor hatte Fabian aber bereits für ein Highlight gesorgt: Zwischen 4 und 5 Uhr fuhr er die schnellste Runde und gewann diesen Wettbewerb.

Mit den jungen „Team Ridern“ des BTB konnte das Achter-Männerteam nicht mithalten. Der „bunte Haufen“ aus Juniorfahrern und Erwachsenen (Eltern und Trainer) schlug sich mit 40 Teamrunden und einem siebten Platz aber ebenfalls hervorragend. Und auch sie mussten einen größeren Defekt verkraften, denn bereits in der achten Runde war bei Sven Schulte-Kammel der Freilauf gebrochen. Betreuer Michael Fehmer schnallte sich das Ersatzlaufrad auf den Rücken und eilte zu Hilfe. Der Radwechsel gelang, der Fahrer konnte seine Runde beenden.

Ohne Defekte blieb das Zweier-Mixedteam Mary Ahmann und Robin Chromik. Ansonsten im Zwei-Runden-Wechselmodus unterwegs, fuhren sie in der Dunkelheit je eine dreistündige Schicht. Hier zehrten dann Müdigkeit und Kälte an den Kräften. Doch beide hielten durch und landeten mit 33 Teamrunden am Ende auf dem glänzenden sechsten Platz.

Wichtiger als die Platzierungen waren den BTBlern aber der Spaß und dass alle ohne Sturz oder Verletzungen blieben. Ein besonderer Dank ging auch an die neun Betreuer, die rund um die Uhr im Fahrerlager und der Wechselzone ebenfalls Höchstleistungen boten.