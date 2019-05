Die Fußballerin des heimischen A-Ligisten schließt sich in der kommenden Saison dem SV BW Aasee an, der in die Bezirksliga aufsteigt.

Vor fünf Jahren fasste die heute 23-Jährige den Entschluss, in Havixbeck eine Frauenmannschaft ins Leben zu rufen. Nach einem Artikel in dieser Zeitung und Werbung in den sozialen Medien waren bald genug Frauen gefunden, um das Wagnis Kreisliga anzugehen. Doch jetzt ist Schluss.

„Ich studiere und wohne in Münster. Zum Training bin ich immer mit dem Bus gekommen“, berichtet Lea Heitkamp , die sich auch neben dem Platz durch großes Engagement die Sympathien ihrer Mannschaftskolleginnen verdiente.

„Ich habe insgesamt 15 Jahre lang für SW Havixbeck gespielt. Emotional bin ich von meiner Entscheidung noch nicht überzeugt“, sagte die Studentin der Kommunikationswissenschaften.

„Mit ihr verlieren wir eine wichtige Spielerin. Ich kann ihren Schritt aber verstehen, denn manchmal saß sie länger im Bus, als das Training dauerte“, erklärte Trainer Manfred Thoms.