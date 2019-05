Auf der Teltheide-Sportanlage mussten die Schützlinge von Trainer Ralf Zenker eine 0:2 (0:1)-Heimpleite gegen den SC DJK Nienberge hinnehmen. „Wir waren heute noch nicht einmal gut genug, um einen Punkt zu holen“, fand der Coach des Tabellenneunten deutliche Worte. „Es war schlichtweg ein gebrauchter Tag.“

In einer von beiden Teams schwach geführten Partie gingen die Gäste in der 29. Minute durch Timon Stude in Führung. Zuvor hatte der Ball in der Hintermannschaft der Gelb-Schwarzen nicht entscheidend geklärt werden können. „Wir haben den Gegentreffer quasi selbst eingeleitet“, so Zenker. Die Entscheidung zugunsten der SC-Kicker fiel in der 74. Minute durch einen Treffer des völlig freistehenden Maximilian Leser.

Die größte Möglichkeit der Platzherren hatte eine Minute vor Schluss Stephan Waltring, der nach sechsmonatiger verletzungsbedingter Pause zuvor für Patrick Wilhelmer (hört aus privaten Gründen auf) eingewechselt worden war. Waltring fehlte jedoch das notwendige Quäntchen Glück im Abschluss, denn der Ball ging nur an den Pfosten. „In der Offensive war heute vieles nur Stückwerk“, beobachtete Ralf Zenker. „Hinzu kam, dass die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen viel zu groß waren.“

Neben der Niederlage mussten die Gastgeber auch noch einen verletzten Spieler beklagen. Mario Boonk konnte nach einem Torschuss acht Minuten vor der Halbzeitpause nicht mehr weiterspielen. Wie lange der Mittelfeldspieler ausfällt, war nach Schlusspfiff noch unklar. Der Hohenholter Übungsleiter hofft, dass Boonk zum Trainingsauftakt am 13. Juli wieder fit sein wird.