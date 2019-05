SW Havixbeck kann am Dienstag Meister werden

Nach 32 Spieltagen fiel am Sonntag eine große Last von den Schultern der Havixbecker Spieler. Durch den eigenen Erfolg in Greven und dem gleichzeitigen Sieg des Bezirksligisten SG Telgte , spielen die Habichte in der nächsten Saison wieder im Kreisliga-Oberhaus. Am heutigen Dienstag (28. Mai) können die Schwarz-Weißen die Saison aber noch vergolden, wenn sie sich im Entscheidungsspiel zur Ermittlung des Meisters gegen den SC Münster 08 II durchsetzen sollten. Angepfiffen wird die Partie um 19 Uhr auf dem Rasenplatz der Sportanlage Roxel.

Nötig geworden war die Begegnung, da 08 und Havixbeck jeweils überragende 90 Punkte auf dem Konto haben. Da das Torverhältnis in dieser Klasse nicht zählt, gibt es heute die Saisonverlängerung.

„Wir freuen uns auf das Spiel“, berichtet Havixbecks scheidender Trainer David Bussmann , für den diese Partie zu einem echten Abschiedsspiel wird. Natürlich hätte die Mannschaft nach dem realisierten Aufstieg am Sonntag noch einige Stunden gemeinsam mit der Zweitvertretung und der Damenmannschaft im Sportlerheim gefeiert. „Das hatten sich die Jungs auch verdient. Ich war aber schon ein wenig überrascht, wie lange einige noch durchhielten. Sie haben sich die Kraft offensichtlich gut eingeteilt.“

Kraft werden die Havixbecker am Dienstagabend auch noch einmal benötigen, weiß Bussmann: „In Reihen unseres Gegners stehen einige Spieler mit einer großen individuellen Klasse. Doch wir haben beim 1:1 im Hinspiel und besonders beim 2:2 im Rückspiel gezeigt, dass wir mithalten können. Wir müssen aber 90 Minuten Vollgas geben. 08 ist vielleicht leicht favorisiert.“

Mut macht den Havixbeckern die starke Leistung des Greven-Spiels. „Es war gut, dass wir nicht 9:0 gewonnen haben, sondern nach einem Rückstand zurückkommen mussten“, so Bussmann, dem besonders der Auftritt von Johannes Francke gefallen hatte. „Er hat super gespielt. Läuferisch, spielerisch und kämpferisch hat er auf der ganzen Linie überzeugt.“ Ein goldenes Händchen hatte das Trainer-Trio Jens Könemann, Thorsten Wietholt und David Bussmann zudem mit der Einwechslung von Chris Bauerbach. Zunächst bereitete der Offensivspieler mit einer präzisen Flanke das Tor zum 1:1 durch Tobias Harke vor, danach erzielte er das 2:1 auch noch selbst.

Ein Phänomen war einmal mehr Kapitän Jan Meyer. Der inzwischen 41 Jahre alte Abwehrspieler überzeugte mit seiner giftigen Spielweise und seiner überragenden Ausdauer. Sein Gegenspieler dürfte sich am Montag noch mehrere Male umgedreht haben, um zu schauen, ob Meyer hinter ihm lauert. „Seit unserem Trainingsbeginn nach der Winterpause am 31. Januar hat Jan Meyer keine einzige Trainingseinheit verpasst. Da kann man einfach nur Beifall klatschen“, erklärte Bussmann und fügte lachend hinzu: „Ein Flankengott wird er in diesem Leben trotzdem nicht mehr.“