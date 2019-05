Über drei goldene Schleifen freute sich Nachwuchsreiterin Insa Zumrode , die beim Junior-Cup der TG Baumberge mit Fee nicht zu stoppen war. Den Dressurwettbewerb gewann sie mit der Wertnote 8,2, im Stilspringen reichte eine 8,0 für den Sieg. Das war gleichzeitig der Tagessieg.

Franz Schulze Schleithoff zeigte bei einem M*-Springen mit Stechen sein Können: Auf Casanova belegte er den vierten Platz. Während das Paar im Umlauf strafpunktfrei geblieben war, kamen im Stechen vier Fehler zusammen.

Wie der RV Havixbeck-Hohenholte in einer Pressemitteilung mitteilte, gab es weitere vordere Platzierungen für den Verein. Auch in einem weiteren Dressurwettbewerb waren Insa Zumrode und Fee erfolgreich: Das Duo wurde mit der Wertnote 7,0 Dritter. Auf dem fünften Platz landeten sie in einem Stilspring WB (7,7).

Ebenso über einen tollen Sieg freute sich Leonie Kuhlage mit ihrem Pferd Celecthra. In einem Stilspringen Klasse E zeigte das Paar einen sehr schönen Ritt und erhielt von den Richtern eine 8,0.

Ricarda Schulze Schleithoff bekam für ihren hervorragenden Ritt mit dem Pferd Faye in einer Dressurprüfung der Klasse A* eine 8,2 und gewann die Prüfung.

In einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse L sattelte Pia Deipenbrock Lexus und legte eine tolle Zeit vor. Sie reichte am Ende zum Sieg. Mit Bottas wurde sie zudem Dritte in einer Springprüfung Klasse A** und Fünfte in einem Springen mit ansteigenden Anforderungen.

Philina Ganders-Meyer wurde mit Coromandel du Moulin Zweite in einem Stilspringen A* mit 7,6.

Tobias Kuhlage wurde Fünfter im Stil M* auf Gallantino mit 8,4.

Greta Sindermann startete auch beim Junior-Cup und wurde in der Gesamtwertung Vierte mit Risiko. Und im Stilspring WB kam das Paar auf den zweiten Rang mit 7,8.

Mia Henrichmann sattelte Damon Perfect gleich in drei Prüfungen. Platz 4 gab es in einem A* Springen, Platz 3 dann in einem E-Stilspringen mit 7,7. Außerdem wurde sie in einem Stilspringen mit erlaubter Zeit Vierter mit 7,9.

Rang 8 gab es für Emily Sakakini mit Curly Sue in einem A*Springen mit 0 Fehlern.