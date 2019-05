SW Havixbeck gelingt der Coup

Nach einer erstklassigen Saison kehren die Schützlinge des Trainergespanns Thorsten Wietholt , Jens Könemann und David Bussmann in die Kreisliga A zurück, aus der sie nach der Spielzeit 2015/16 als abgeschlagenes Schlusslicht abgestiegen waren.

Die Partie auf dem Rasenplatz der Sportanlage Roxel stand auf einem richtig guten Niveau. Schon in der regulären Saison hatten die beiden Teams bei ihren Aufeinandertreffen zwei fußballerische Leckerbissen gezeigt, die jedes Mal ohne Sieger blieben (1:1, 2:2). Am Dienstag war es nicht anders. Dieses Mal musste allerdings eine Mannschaft gewinnen.

In der ersten Halbzeit waren die Münsteraner ganz klar am Drücker. In der fünften und der achten Minute kamen sie dem SWH-Tor schon bedenklich nahe. Nach elf Minuten jubelte jedoch der Havixbecker Anhang, der in der deutlichen Überzahl war. Julius Mersmann hatte das Leder im 08-Tor untergebracht. Indes: Aufgrund einer Abseitsstellung wurde der Treffer nicht gegeben. Im Anschluss übernahm Münster wieder das Kommando auf dem Platz und hatte Pech, dass der Ex-Nottulner Niklas Wathling zunächst am Pfosten (21.) und dann an der Latte (32.) scheiterte. Der Druck wurde immer größer, doch Havixbeck rettete das 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete Havixbeck die Partie etwas ausgeglichener. Und plötzlich führte das Team sogar: Einen Weitschuss von Philipp Rossmann ließ der 08-Torhüter durch die Hosenträger rutschen (59.). Das Spiel war damit auf den Kopf gestellt. Drei Minuten danach vergab Julius Mersmann eine weitere gute Chance (62.). Und das war immer noch nicht alles: Wenig später hatten die Schwarz-Weißen auch noch Pech, dass Jens Könemann mit einem Kopfball im Anschluss an einen Eckball nur die Latte traf (73.).

Die Münsteraner blieben jedoch gefährlich, auch wenn sie nicht mehr so überlegen wie in Halbzeit eins agierten. Letztlich schafften sie es aber nicht, Havixbecks Nummer 21 Felix Bußmann zu bezwingen.

„Wir haben 90 Minuten lang klasse dagegengehalten und hatten richtig viele Chancen. Wir sind natürlich happy. Beide Teams haben heute wieder gezeigt, dass sie in die A-Liga gehören“, sagte Thorsten Wietholt.

Kommentar: Trainingsfleiß wird belohnt Von Johannes Oetz - ...

Glückwunsch, SW Havixbeck ! Nachdem die Fußballer aus den Baumbergen schon am Sonntag dank ihres Sieges in Greven und des gleichzeitigen Erfolges des Bezirksligisten SG Telgte in die Kreisliga A aufgestiegen sind, machten sie gestern Abend in Roxel sogar noch ihr Meisterstück. Darauf hätten wirklich die wenigsten Experten getippt, galt die zweite Mannschaft des SC Münster 08 ob der Ansammlung vieler hochkarätiger Spieler im Vorfeld doch als Favorit.

Die Habichte kehren nun in die A-Liga zurück. Großen Anteil an diesem Erfolg hat das Trainerteam Jens Könemann, David Bussmann und Thorsten Wietholt. Zur Saison 2017/18 übernahmen die drei Freunde die erste Havixbecker Mannschaft und führten sie auf Anhieb auf Rang drei. In dieser Spielzeit krönten sie ihre Arbeit mit dem Wiederaufstieg ins Kreisliga-Oberhaus. Dem Trio gelang es, unaufgeregt, aber mit einem klaren Plan, die jungen Wilden zu begeistern. Während sich viele Kreisliga-Trainer in Westfalen regelmäßig über eine mangelnde Trainingsmoral ihrer Spieler beschweren, ging es in der Kabine der Schwarz-Weißen immer kuschelig zu. Sitzplätze waren Mangelware.

In der kommenden Saison wird es für die erfolgsverwöhnten Havixbecker nun schwieriger, Sonntag für Sonntag zu gewinnen. Auf die neuen Aufgaben freut sich die junge Mannschaft allerdings sehr. Ein weiteres Jahr in der B-Liga hätte ihr nicht gut getan.