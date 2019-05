Am liebsten hätte er sich sofort auf die Zunge gebissen, aber da war der Satz schon raus. „So ist es halt im Fußball: Am Ende gewinnt die Mannschaft, die ein Tor mehr erzielt“, sagte Jens Könemann lachend. Der Meistertrainer von SW Havixbeck hatte soeben noch einmal das Entscheidungsspiel gegen den SC Münster 08 II Revue passieren lassen und war wieder zu dem Schluss gekommen, dass der knappe 1:0-Sieg für seine Mannschaft wohl etwas schmeichelhaft war. Die Chronik von SW Havixbeck wird das allerdings nicht jucken, denn dort werden die Habichte auch in zehn Jahren noch als Meister der Saison 2018/19 geführt werden.

„Wir sind sehr schwer reingekommen in die Partie. Viele hatten vom Sonntag noch schwere Beine“, berichtete Könemann. So liefen die Havixbecker in Halbzeit eins dem Gegner zumeist nur hinterher. Das frühe Tor nach dem Seitenwechsel setzte dann noch einmal Kräfte frei. Das Ende ist bekannt. Unter dem tosenden Beifall der vielen mitgereisten Havixbecker Anhänger gab es für die Sieger einen Plastikpokal, Blumen und Kaltgetränke. „Ich schätze, dass über 200 Leute am Platz waren. Mit Abstand die meisten kamen aus Havixbeck, Dann waren da noch einige neutrale Zuschauer und wenige aus Münster“, war Florian Böse, Abteilungsleiter Fußball bei den Schwarz-Weißen, glücklich über die tolle Unterstützung. „Ich hoffe, dass die Leute jetzt auch alle nächste Saison wiederkommen werden.“

An fehlender Attraktivität der Gegner dürfte es nicht scheitern, denn die Havixbecker dürften der Kreisliga A 2 Münster zugeordnet werden. „Das wird super. Wir können beinahe zu jedem Auswärtsspiel mit dem Fahrrad fahren“, so Könemann, der sich besonders auf die Derbys mit Hohenholte, Schapdetten und Bösensell freut. Aber auch die Spiele gegen Altenberge II, Mecklenbeck, Roxel II, SC Nienberge und Aasee II gehören alles andere als in die Kategorie Weltreise.

Stand heute, erklärte Könemann weiter, werden nur zwei Spieler die Mannschaft verlassen. Spielertrainer David Bussmann legt eine Pause ein, Florian Brocks wird gemeinsam mit Arno Schürmann die Zweitvertretung trainieren.

Angst, dass der Kader dadurch ausdünnt, muss in Havixbeck keiner haben. „Auf meinem Zettel für die nächste Saison stehen 24 Namen“, sagte Könemann. Es bleibt kuschelig in der Kabine.