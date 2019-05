C1-Junioren von SW Havixbeck erringen einen zweiten Platz

Auch wenn die heimischen Nachwuchsfußballer von SW Havixbeck , GS Hohenholte und GW Nottuln beim Volksbank-Baumberge-Cup am Mittwoch und Donnerstag auf der Flothfeld-Sportanlage nicht vorne landeten, hielt sich die Enttäuschung doch in Grenzen. Gute Leistungen waren überall zu beobachten. Für die Teams bei den U6-Junioren war es die erste Turnierteilnahme überhaupt.

C1-Junioren

Erst im Endspiel musste sich die zweite SWH-Mannschaft dem 1. FC Gievenbeck geschlagen geben. Die Havixbecker Erstvertretung landete nach der Halbfinalniederlage im Vereinsduell am Ende auf dem vierten Platz, denn das kleine Finale wurde gegen den TSV Handorf, in der Vorrunde noch ohne Punktverlust und Gegentor geblieben, verloren.

SW Havixbeck: Volksbank-Baumberge-Cup 1/42 Foto: Marco Steinbrenner

C2-Junioren

Nur aufgrund des um zwei Treffer schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem BSV Roxel schieden die Havixbecker D1-Junioren, die beim C2-Turnier angetreten waren, nach der Gruppenphase als Dritter aus. Lediglich einen Punkt holten die gastgebenden C2-Junioren und belegten nach der Vorrunde Rang vier. Im Endspiel behauptete sich der VfL Billerbeck mit 1:0 gegen das Team aus Roxel.

D2-Junioren

Mit zwei Teams ging der Ausrichter an den Start. Beide Mannschaften kassierten in der Vorrunde jeweils drei Niederlagen und schieden ohne Punktgewinn aus. Das Turnier gewann der 1. FC Gievenbeck durch einen 4:0-Erfolg gegen Marathon Münster.

U11-Junioren

Nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ wurde der Sieger ermittelt. Von den möglichen 18 Punkten holte der Gewinner DJK Eintracht Coesfeld-VBRS derer 15. Lediglich im bedeutungslosen letzten Spiel gab es gegen den Zweiten Westfalia Kinderhaus eine 0:5-Klatsche. SW Havixbeck und GS Hohenholte blieben ohne Torerfolg und fanden sich mit jeweils einem Zähler, das direkte Duell endete 0:0, auf den Positionen sechs (Havixbeck) und sieben wieder.

Erreichten einen zweiten Platz: die Kicker der C1 2 von SW Havixbeck. Foto: Marco Steinbrenner

U10-Junioren

Zu einer Vereinsmeisterschaft des SC Greven 09 entwickelte sich das Turnier, denn beide Teams standen sich nach dem Gruppensieg im Finale gegenüber. Die Erstvertretung behauptete sich mit 4:3 nach Siebenmeterschießen. Die beiden Havixbecker Teams mussten sich bereits nach der Vorrunde als Vierter (erste Mannschaft) und Dritter verabschieden.

U9-1-Junioren

Einen spannenden Zweikampf um den Turniersieg lieferten sich Wacker Mecklenbeck und der FSV Och­trup. Bei jeweils zwölf Punkten entschied das bessere Torverhältnis zugunsten der Kicker aus dem Stadtteil Münsters. Die Havixbecker Lokalmatadore feierten Siege gegen den TuS Hiltrup (2:0) und den SC Greven 09 (2:1). Zudem wurde beim 0:0 gegen Marathon Münster gepunktet. Sieben Zähler bedeuteten Position vier.

U9-2-Junioren

GS Hohenholte gewann zwar das Lokalderby gegen SW Havixbeck in der Vorrunde mit 1:0, trotzdem reichte es für die Gelb-Schwarzen aufgrund zweier Niederlagen nur zum vierten Rang. Der Ausrichter holte gegen den Gruppensieger und späteren Turniergewinner SG Telgte (2:0 im Finale gegen Preußen Borghorst) ein torloses Remis und zog aufgrund des 1:0-Sieges gegen den SC Altenrheine als Zweiter in das kleine Endspiel ein. Gegen Marathon Münster gab es jedoch eine 4:5-Niederlage nach Siebenmeterschießen, sodass am Ende Platz vier belegt wurde.

U8-1-Junioren

Mit vier Siegen und lediglich einem Gegentreffer freuten sich die Kicker des SC Greven 09 über den ersten Platz. Die Gastgeber von SW Havixbeck feierten einen 2:1-Auftaktsieg gegen Union Lüdinghausen und punkteten anschließend noch beim 1:1-Unentschieden gegen GW Nottuln. Vier Zähler bedeuteten Rang drei. Die Grün-Weißen holten lediglich den einen Zähler aus dem Duell der beiden Baumberge-Teams und wurden Fünfter.

U8-2-Junioren

Mit 13:0 Toren und zwölf Punkten dominierte Ems Westbevern das dreiköpfige Teilnehmerfeld nach Belieben. SW Havixbeck unterlag dem Turniergewinner zweimal 0:2. Gegen den SV Drensteinfurt gab es zunächst ein torloses Unentschieden. Der zweite Vergleich wurde 3:1 gewonnen, sodass es zu Rang zwei reichte.

U7-Junioren

Ein Unentschieden und drei Niederlagen sind das Ergebnis von GS Hohenholte. In der Vorrunde reichte es nur gegen Vorwärts Ahlen zu einem 1:1, sodass nicht mehr als der fünfte Platz übrig blieb. Marathon Münster setzte sich im Finale mit 2:0 gegen Westfalia Kinderhaus durch.

U6-Junioren

Einen sehr guten vierten Rang belegte die Havixbecker Erstvertretung. Als Gruppenzweiter wurde das Spiel um Platz drei erreicht. Das Strafstoßschießen ging jedoch mit 1:3 gegen den TuS Hiltrup II verloren. Die erste Hiltruper Mannschaft entschied das Finale mit 1:0 gegen die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS für sich. Das SWH-Reserveteam kam nach der Gruppenphase auf Position drei und verpasste die Endrunde knapp.