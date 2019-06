SW Havixbeck plant schon die Fortsetzung

„Alle Mannschaften waren mit viel Spaß und Einsatz bei der Sache. Eine Wiederholung findet im nächsten Jahr auf jeden Fall statt.“ Die Fortsetzung soll, so der Initiator, „aber noch größer werden“.

Zwölf Mannschaften hatten sich für die Premiere des sportlichen Wettstreits angemeldet, der auf drei Kleinspielfeldern ausgetragen wurde. Um zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams bilden zu können, wurde kurzfristig noch ein Team unter dem Namen „ TuS Masbeck “ in die Lostrommel geworfen. Dahinter verbergen sich Spieler, die im vergangenen Jahr noch als A-Jugendliche bei den Schwarz-Weißen kickten. Kurzfristig nicht erschienen war dagegen Preußen Lengerich.

Debeka-A-Junioren-Cup 2019 von SW Havixbeck 1/33 Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Debeka-A-Junioren-Cup 2019 von SW Havixbeck Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

Foto: Marco Steinbrenner

In der Gruppe A gab sich der BSV Ostbevern keine Blöße und zog mit vier Siegen und einem 1:1-Unentschieden gegen die A1 der Gastgeber als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Zwei Zähler dahinter landete der Ausrichter, der ebenfalls ungeschlagen blieb und noch ein weiteres Remis gegen den TuS Masbeck (0:0) verkraften musste. Die „Oldies“ erreichten mit acht Punkten Platz drei. Dahinter folgten Teuto Riesenbeck (7), DJK Rödder (3) und ETuS Haltern (0).

Das Maß aller Dinge in der Gruppe B war der TSV Handorf. Mit fünf Siegen und nur einem Gegentreffer beim 2:1-Erfolg im letzten Vorrundenspiel gegen GS Hohenholte holten sich die Kicker aus dem Stadtteil Münsters überlegen den Gruppensieg. Dahinter folgte die A2 der Schwarz-Weißen mit vier Erfolgen sowie einer 0:2-Niederlage gleich im ersten Turnierspiel gegen den Handorfer Nachwuchs. Auch GS Hohenholte (9 Zähler) und die B-Jugend von SW Havixbeck (4) schafften den Sprung in die Finalrunde. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber den Lokalmatadoren wurde Eintracht Stadtlohn (4) Fünfter. „Unsere B-Jugend hat sich wacker geschlagen. Der Sprung unter die letzten Acht ist ein starkes Ergebnis“, so Oberbeck . Im Viertelfinale blieben dann aber gleich drei heimische Teams auf der Strecke. Die B-Jugend war bei der 0:5-Niederlage gegen den BSV Ostbevern ohne Chance. GS Hohenholte verlor knapp mit 0:1 gegen die Havixbecker A1, während die A2 mit 1:4 nach Siebenmeterschießen gegen den TuS Masbeck das Nachsehen hatte.

Pech hatte die A1 in der anschließenden Vorschlussrunde, denn gegen den TSV Handorf wurde erst nach Siebenmeterschießen mit 2:4 verloren. Der TuS Masbeck unterlag dem BSV Ostbevern 1:2. Die Partie um Platz drei entschied der TuS Masbeck im Strafstoßschießen gegen die A1 der Habichte mit 4:1 für sich. Das Endspiel gewann Handorf gegen Ostbevern 3:1.

Die Schiedsrichter und Trainer wählten nach der letzten Begegnung den besten Spieler und Schlussmann. Als stärkster Keeper wurde der Havixbecker Christian Thier ausgezeichnet. Die SWH-Kicker Lukas Hehn und Felix Pütter waren mit jeweils vier Treffern die erfolgreichsten Torschützen.