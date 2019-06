Voltigieren verbreitet einfach gute Laune

Am Wochenende treffen sich viele Voltigier-Teams in Havixbeck-Hohenholte. Über 80 Mannschaften und zahlreiche Einzelvoltigierer haben sich zu dem Turnier angemeldet. Michael Beckmann und sein Organisationsteam stehen jetzt vor „einer riesigen Herausforderung. Wir glauben aber, dass wir das irgendwie hintereinander bekommen werden.“ Das Nennungsergebnis habe sämtliche Erwartungen übertroffen.

Voltigieren – ein Sport, der selten im Mittelpunkt steht. WN-Redakteur Erhard Kurlemann hat darüber mit Nele Welling gesprochen. Die 19-Jährige betreibt diesen Sport seit 13 Jahren und gibt zudem seit rund fünf Jahren ihre Erfahrungen als Trainerin weiter.

Wie sind Sie zum Voltigieren gekommen?

Nele Welling: Durch ein Ferienangebot des Kindergartens. Das hat mir einfach gut gefallen.

Was macht den Reiz dieses Sports aus?

Nele Welling: Das gemeinsame Trainieren mit einem Pferd und dem Team. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen durch die Arbeit mit einem Tier.

Voltigieren ist Turnen auf einem besonders ausgebildeten Pferd, oder?

Nele Welling: Wenn man so will, ja. Die Pferde werden, bevor sie in den Voltigiersport einsteigen, passend ausgebildet. Besonders wichtig sind bei der Ausbildung das Vertrauen zwischen Mensch und Pferd, das Gleichgewicht des Pferdes und gleichmäßige Gangarten, für die Ausführung der turnerischen Elemente.

Sind alle Pferde dafür geeignet?

Nele Welling: Leider nein. Hilfreich für die Übungen der Voltigierer sind Bis zu drei Voltiersportler turnen gleichzeitig auf einem – ruhigen – Pferd. Foto: privat Pferde mit einem langen und breiten Rücken. Das Pferd muss einen guten Muskelaufbau haben, um das Gewicht von bis zu drei Voltigierern tragen zu können. Außerdem ist für den Sport ein gelassenes Pferd sehr wichtig.

Was sind die ersten Übungen oder Schritte im Voltigieren?

Nele Welling: Gestartet wird mit Übungen zur Eingewöhnung in den Rhythmus des Pferdes, ganz oft spielerisch. Danach werden die ersten Pflichtelemente gelernt, welche aufbauend in jeder weiteren Breitensport- oder Wettkampfgruppe gebraucht werden.

Täuscht der Eindruck, dass nur oder überwiegend Mädchen in diesem Sport aktiv sind?

Nele Welling: Der Eindruck täuscht nicht. Wir haben zur Zeit nur einen Jungen in unserer Voltigierabteilung. Leider wird dies immer untypischer. Schaut man allerdings in den Leistungsbereich, findet man noch einige sehr erfolgreich aktive männliche Voltigierer.

So ein Turnier wie das, was jetzt in Hohenholte bevorsteht, ist für die Sportlerinnen bestimmt ein besonderer Höhepunkt, oder?

Nele Welling: Durch das große Angebot an Prüfungen und den vielen Qualifikationen ist es definitiv ein Höhepunkt für uns. Für heimische Voltigierer ist es immer etwas ganz besonderes vor so vielen bekannten Leuten zeigen zu können, was man gelernt hat.

Ab welchem Alter können Kinder anfangen?

Nele Welling: Mit sechs Jahren kann man bei uns einsteigen.

Wie lange dauert die Saison?

Nele Welling: Die Saison geht von etwa Ende März bis zum Teil in den November hinein.

Voltigieren ist eher eine Randsportart – mit weiten Wegen zu Turnieren oder Wettkämpfen?

Nele Welling: Das ist wohl so. Qualifikationen für die Westfälischen Meisterschaften sind in ganz Westfalen. Dadurch fahren wir oft mehr als 100 Kilometer. Die Turniere für die Nachwuchsgruppen sind in den Kreisen Coesfeld und Münster.

Das Turnier in Hohenholte hat am Samstag eher Prüfungen für Anfänger, am Sonntag dann für Fortgeschrittene und „Profis“. Ist das immer so?

Nele Welling: Wir machen die Verteilung der Prüfungen schon sehr lange so. Meistens kommen die Nachwuchsgruppen mit vielen Zuschauern. Für die ist es zeitlich oft einfacher, an einem Samstag zu fahren. Außerdem ziehen sich die Turniere oft in die Länge und gehen bis in die Abendstunden. Auch dies wäre für die ganz Kleinen an einem Sonntagabend nicht optimal.

In Hohenholte werden sicher viele Eltern dabei sein, um ihre Schützlinge auf den Pferden zu erleben. Wie ist ansonsten der Zuschauerzuspruch?

Nele Welling: Wir haben in Hohenholte ganz oft viele tolle Zuschauer. Die Stimmung ist dann immer bombastisch. Auch dieses Jahr erwarten wir wieder viele Zuschauer und eine gut gefüllte Halle. Voltigieren verbreitet gute Laune und lockt fast überall viele Leute.

Ist Voltigieren der Einstieg in den Reitsport?

Nele Welling: Nein, es ist keine Voraussetzung. Allerdings profitieren beide Sportarten davon, wenn die Kinder vorher schon einmal eine der beiden Sportarten gemacht haben. Die Kinder haben meist schon ein sehr gutes Gespür für die Bewegungen des Pferdes.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Voltigieren, dann . . .

Nele Welling: Ich wünsche mir weiterhin so engagierte Voltis, Helfer, Eltern und Unterstützer. Nur dadurch ist es möglich, diesen Sport mit all den Veranstaltungen und Events so ausüben zu können.