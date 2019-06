Akrobatik auf dem Pferderücken

Jedes Mal, wenn eine Athletin oder ein Team eine Aufgabe gemeistert hat, wird es laut in der Reithalle am Herkentrup in Hohenholte. Es ist so, als habe das Publikum mitgefiebert – und belohnt den Erfolg mit lautstarkem Applaus. Stehend auf einem galoppierenden Pferd, ein Überschlag über eine andere Athletin oder auf das Pferd aufspringen – beim Voltigierturnier des RV Havixbeck-Hohenholte gibt es Akrobatik auf dem Rücken der Pferde zu erleben.

„Die Pferde müssen schon sehr gelassen sein“, berichtet Veronika Ueing , die als Trainerin im RV arbeitet. Und sie freut sich, dass Else, das neue Schulpferd des Vereins, seine Wettkampfpremiere sehr gelassen absolviert hat.

„Am Samstag war die Halle mehr als voll“, sagt Michael Beckmann aus dem Organisationsteam. „Viele haben nicht geglaubt, dass alles klappt“ – habe es aber. „Nicht einmal der Zeitplan ist gefährdet gewesen.“

Kein Wunder, dass Beckmann schon mal ein erstes positives Zwischenfazit zieht. „Wir als Gastgeber haben viel Zuspruch bekommen, dass der Ablauf so gelungen organisiert war.“ Zugleich betont Beckmann, dass der Erfolg des Vereins ohne das Engagement der rund 35 Helfer nicht möglich gewesen wäre.

„Ein Rädchen greift ins andere – und alles läuft.“ Zwei oder drei der über 80 Teams hätten kurzfristig abgesagt – „aber das gehört dazu.“ Zu dem positiven Fazit gehört auch, dass es keine Verletzungen gegeben habe.

Die Gastgeber freuen sich zudem über Erfolge in den sportlichen Wettbewerben.

Bei den Anfängern – ab etwa sechs Jahren – siegt die Mannschaft von Nele Welling in der Kategorie Schritt. Auch Meike Fabian landet ganz oben auf dem Siegertreppchen, Gundukla Beckmann wird Zweite, Vera Nieländer Vierte und Lena Zahlten sichert sich den fünften Platz.

„Der Verein entscheidet, wer in welcher Kategorie startet“, erläutert Veronika Ueing. Gerade bei Anfängern oder fortgeschrittenen Anfängern gebe es schnell große Unterschiede in der Leistung. „Manche kommen mit dem Sport schnell klar, andere brauchen eine Zeit, bis alles richtig klappt.“

Prüfungen setzen sich in der Regel aus den Kategorien Pflicht und Kür zusammen. Was in der Pflicht gezeigt werden müsse, werde in der Ausschreibung festgelegt. Bei der Kür sei auch die Kreativität eines Teams gefragt. „Am Ende wird aus den Ergebnissen eine Gesamtnote gebildet“, gibt Veronika Ueing einen Einblick. „Es gibt Noten zwischen ein und zehn. Die Richter gucken auf jede Streckung und ob die Spannung gehalten wird und vieles mehr.“ Auch der Gesamteindruck des Teams spiele in der Bewertung eine Rolle. Und die richtige Musik zu Pflicht und Kür-Vortrag. „Bei Anfängern dürfen nur instrumentale Stücke gewählt werden“. Der Beginn einer Übung – Pflicht oder Kür – wird jeweils durch ein Klingeln mit einem kleinen Glöckchen von den Richtern vorgegeben.