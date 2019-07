Podestplätze und Premieren beim BTB

Der „XCO-NRW-Cup“ – eine Cross-Country-Rennserie für ganz junge Hobby- bis zu erfahrenen Lizenz-Fahrern – hatte nach Haltern eingeladen. Und diesem Ruf folgten gleich 17 Mountainbiker des Bike-Teams Baumberge (BTB) im Alter von vier bis über 40 Jahren.

Besonders für die jüngeren BTBler war diese Veranstaltung, praktisch „vor der Haustür“ gelegen, zum Schnuppern von Rennluft geradezu ideal. Für zahlreiche von ihnen war es gar das allererste Rennen. Podiumsplätze ergatterten dafür die schon erfahreneren „alten Hasen“.

Und zu ihnen darf sich bereits die erst acht Jahre alte Nela Lindemann zählen, der in ihrer Altersklasse U9 ein Start-Ziel-Sieg mit zehn Sekunden Vorsprung gelang. Einen glänzenden zweiten Platz schaffte Ole Schonemarkers bei den U17-Fun-Fahrern. Den dritten Platz bei den U19-Lizenz-Fahrern konnte sich Fabian Gendermann in einem packenden Zielsprint erkämpfen. Und der für das „Focus Rapiro Racingteam“ fahrende Eugen Schmunk landete in der Masterklasse (40+) zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem zweiten Platz.

Die älteren „Team Rider“ – so nennen sich die Nachwuchsfahrer des BTB – haben in diesem Jahr schon an einigen Rennen (Sundern, Willingen, Alfsee) erfolgreich teilgenommen. Für die Jüngeren und die Rennneulinge bot nun Haltern die passende Bühne für ihren Auftritt. Dabei waren die Teilnehmer der Klassen U15 bis U11 gleich doppelt gefordert: Sie mussten zunächst einen Trail-Parcours mit verschiedenen Hindernissen bewältigen und danach erst den Rundkurs meistern. In die Gesamtwertung gingen beide Ergebnisse plus die zuvor bewältigten Rennen ein – ein klarer Nachteil für alle Neulinge und Gelegenheits-Starter, heißt es in einer Pressemitteilung des BTB. Doch nicht Resultate, sondern die erfolgreiche Teilnahme war für die allermeisten BTB-Youngster das erklärte Ziel. Und alle, obwohl zum Teil erst seit Mai dieses Jahres auf dem Bike unterwegs, meisterten schließlich ihre Aufgabe.

Fina Lindemann und Luuk Heidges, beide erst vier Jahre alt, starteten in der U7-Klasse und belegten dort Platz acht und Platz 16. In der U11 landete Skye Heidges nach Trail (6.) und Rennen (12.) insgesamt auf dem zehnten Platz, gefolgt von Sami Karram (14.), Finn Wiesmann (20.) und Malte Röhlmann (25.). In der U13 fuhr Curd Kemming als 13. über den Zielstrich. In der U15 platzierten sich als 16. Max Jödicke, als 21. Hendrik Rölver und als 22. Julius Knospe sowie bei den U15w als Siebte Mona Karram. Mit seinem bleischweren Enduro bestritt Irmin Scharlau in der Klasse U19 Fun das Rennen und wurde Sechster. Und Ann-Kathrin Kruse fuhr bei den Frauen Fun auf Platz neun.

Angefeuert wurden die Starter am Streckenrand von den Eltern und den nicht im aktuellen Renn-Durchgang beteiligten BTBler. Am Ende waren sich alle einig: eine gelungene Sache, die nach Wiederholung schreit.